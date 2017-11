Se realizó la segunda reunión informativa de Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las diez escuelas

Lo que se puede donar (sugerencias)

En el marco de la 13º edición de Once Por Todos, la jornada de once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de seis localidades entrerrianas, este martes se realizó la segunda reunión informativa.Fueron convocadas las distintas vecinales, organizaciones, instituciones, clubes y entidades en el salón del Centro de Panaderos. El objetivo fue la coordinación de los detalles finales para la organización general de la jornada solidaria, como así también se compartieron novedades sobre la marcha del evento en el Puerto Nuevo. Se entregaron afiches y volantes.Juan Ramón, de la vecinal Lomas del Rocamora, explicó aque "estamos trabajando muy bien, estamos desde el inicio y nos encanta ayudar a los que necesitan. La gente del barrio colabora muchísimo. Esto ayuda a vivir, a soñar y es un sentimiento. Cada año que pasa nos sentimos con más ganas de trabajar". El 8 de diciembre recibirán donaciones en calles Guido Marizza y Falconier, de 9 a 16.Por su parte, Marta, de la vecinal barrio Las Rosas, dijo que "ya repartimos volantes en las escuelas, pegamos carteles en negocios y la gente es muy solidaria. El día 8 de diciembre, desde las 8 a las 14, estaremos juntando donaciones en el Centro de Salud El Charrúa, ubicado en calle Murga".En tanto, Nicolás, de FM Señal, de Colonia Avellaneda, manifestó que "nos sumamos por segundo año consecutivo a este evento solidario. Es bueno sumarse a colaborar. Nosotros como medio de comunicación intentamos buscar otra forma de poder llegar a la gente y ayudar. Pedimos que piensen en los beneficiarios y las personas respondan muy bien". La FM está ubicada en Ruta 18 m 14 y medio. El 8 de diciembre recibirán donaciones de 10 a 16.Laura, de vecinal Padre Kentenich, contó que "nos estamos organizando para trabajar en el Club Neuquén junto a la institución, la vecinal Lugones y Gimnasio Taián. Es el tercer año que participamos". El 8 de diciembre recibirán donaciones desde las 10 hasta las 16.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos.: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general.: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos.: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos).: ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo.: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins.: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).