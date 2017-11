Expropiación del predio del ex hipódromo: Fotos de un "pulmón verde" para todos

Política Varisco envía proyecto para expropiar el predio del ex hipódromo

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, anunció en la víspera la intención de expropiar las 22 hectáreas del ex hipódromo donde había un proyecto, en su momento, de emplazar un centro comercial. El jefe comunal indicó que como el grupo empresario comunicó que no hará la inversión "se iniciará un proceso para recuperar ese espacio verde para la ciudad".Se prevé que la iniciativa, que será enviada por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante, cuente con el aval de gran parte del arco político local, dado que ya han existido proyectos al respecto de otros sectores políticos.En 2008 se decidió la quiebra del Jockey Club y la misma fue adquirida por el Grupo Libertad en más de 17 millones de pesos.En el lugar se proyectó construir un shopping, edificios, tendría un espacio verde y otros planes que con el tiempo fueron cambiando. La iniciativa fue mutando y los propietarios del predio, el cual fue cercado, manifestaron en su momento la intención de revenderlo.En los últimos años y sobre todo, luego de la Inauguración de la plaza Mujeres Entrerrianas muchas familias con sus niños han tomado ese pulmón verde de la ciudad como un lugar re recreación, lúdicas y deportivas.El lugar también se ha convertido en un campo de práctica para algunos clubes de la zona, para corredores, gente que sale a caminar o un sitio de visita para escuelas de los alrededores.Así, la intención de la expropiación vendría a colmar las expectativas de buena parte de la ciudadanía paranaense que busca tener mayor cantidad de sectores, donde realizar actividades al aire libre, que complementen lo que significa el gran Parque Urquiza y las plazas de la ciudad. En ese caso, estos terrenos del ex hipódromo están en un lugar estratégico para todo el sector sudeste de la capital entrerriana.La última intención que había mostrado el grupo Libertad era construir un centro comercial a cielo abierto "para transformar 6,3 hectáreas en un paseo urbano que contemple edificios con locales para usos comerciales como también otros para usos mixtos que pueden ser profesionales o especiales, además de un módulo para viviendas", se había indicado.Finalmente, el grupo empresario también desistió de esta idea, lo cual abrió definitivamente el camino para la expropiación del predio del ex hipódromo.Se trata de un espacio muy grande y de mucha utilidad, donde se pueden desarrollar actividades deportivas, lúdicas y recreativas. Además, la transitabilidad de sus calles permitió la conexión de dos áreas importantes de la ciudad, en el sentido norte-sur en un sitio que históricamente estuvo impedido por la barrera urbana que significaba el predio del hipódromo de Paraná.