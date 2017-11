Difundieron una línea telefónica para pedir el desmalezado en los barrios

Tareas semanales de fumigación y desratización

Se realiza el desmalezado y puesta en condiciones de Plaza Mujeres Entrerrianas (ex hipódromo). Los trabajos de limpieza se llevan a cabo debido a que "había reclamos de los vecinos porque es un lugar muy concurrido", argumentó anteel responsable de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank.En la oportunidad, el funcionario municipal facilitó un número de teléfono para solicitar el desmalezado de lugares que puedan ser perjudiciales para la seguridad en los barrios., indicó."Si bien trabajamos con las comisiones vecinales, hay muchos sectores de la ciudad que no tienen comisiones vecinales o que están aisladas o que están alejadas de los centros operativos de estas", completó Griselda Bordeira, responsable del área municipal de Seguridad.Fue por eso que(ramas, yuyos o cacharrería) también esté previsto un operativo para retirarlo de la zona y no acumular basura en los barrios.Y en esa línea, se anunció que"Se hará un operativo de limpieza en lase llevarán a cabo tareas de control desmalezado y de basura; lo propio se hará en", adelantó Frank.La Municipalidad de Paraná informó que a través de la Dirección de Saneamiento de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable, continuará esta semana con las tareas de fumigación y desratización en distintos puntos de la ciudad.Todos los trabajos se llevarán adelante en tanto y en cuanto las condiciones meteorológicas así lo permitan.Esta semana los trabajos se iniciaron en los barrios 101 viviendas, 240 viviendas y Santa Lucía. Mañana martes, se centrarán en barrios Croacia Sur, Croacia Norte y Bajada Grande; el miércoles, en los barrios Villa María, Humito, San Martín y Antártida Argentina; y el jueves, se intervendrá en la zona de calle Larramendi, Parque Nuevo, Paseo Jardín y zonas de calle Güemes.Como es habitual, se hace uso de insecticidas de baja toxicidad, fumigándose espacios abiertos con adulticidas y aplicando larvicidas en cunetas y agua estancada, utilizando motomochilas.Dentro de este cronograma, se efectúan tareas de aspersión, fumigaciones, desratización en domicilios particulares, entes municipales, guarderías y desinfecciones y desinsectaciones de jardines municipales.El cronograma finaliza los días viernes y el sábado en las zonas turísticas: Patito Sirirí, El Rosedal, Parque Urquiza, Parque Humberto Varisco, Costanera Baja, Complejo Thompson y Camping Toma Vieja.