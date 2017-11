Mundial de Futsal: Tras lograr el subcampeonato, Florencia Arce volvió a Paraná

La Selección Argentina de Futsal Femenino llegó invicta a la final del Mundial, pero el rival era uno de los candidatos fuertes. Si bien el partido fue parejo, el elenco que dirige Eduardo Perico Pérez cayó por 4-2 ante Brasil y se llevó el subcampeonato. La paranaense Florencia Arce tuvo una excelente actuación durante todo el campeonato.Tras su llegada a la ciudad, fue recibida por gran cantidad vecinos en el playón de su barrio, Pancho Ramírez. "La experiencia fue hermosa, increíble, estoy muy feliz", expresó en diálogo conRespecto al nivel de competencia, contó que "no nos imaginamos que Argentina había crecido tanto y se demostró que estuvimos al nivel. No sabía lo que me esperaba, fui tranquila, lo traté de disfrutar al máximo. Con mis compañeras nos re encariñamos, terminamos todas llorando antes de venirnos. Tenemos un muy lindo grupo".Dijo que la medalla de plata muestra el gran esfuerzo y dedicación que pusieron, pero aseguró que igualmente "quedó ese gustito amargo de haber perdido la final".Se mostró sorprendida y agradecida por el recibimiento que le dio la gente del barrio. "Siempre estuvieron ahí, mandaban mensajitos, me hacían llegar el cariño", indicó.Además, consultada sobre qué tipo de fútbol le gusta más, si el 11 o el futsal, manifestó que "son lindos los dos, cualquier fútbol en cancha grande o chiquita. Me encanta el fútbol"."Hay que esforzarse nada más, todos los sueños se pueden cumplir. Hablé con mi profesor antes de venirme y dijo que quiere venir a Paraná. Haré todo lo posible para que todas las chicas se puedan probar. Me dijo que sabe que la ciudad está creciendo", adelantó.