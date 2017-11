Alumnos de EduPro y su "granito de arena" para Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:



La solidaridad sigue haciéndose presente en cada rincón de la capital entrerriana que ya palpita una nueva edición de Once por Todos, la jornada solidaria que tiene como beneficiarios a hospitales, escuelas y ONG's.Para poder cargar todo los elementos recolectados, los estudiantes realizaron un pasamanos desde el interior del establecimiento hacia la calle y de esa manera, depositaron los bidones con productos de limpieza, papel higiénico y artículos de higiene personal que serán llevados hasta el centro operativo del evento solidario."Esta es la etapa de formación de personas donde tenemos que aprender a pensar en el otro y no ser egoísta", dijo Teo y contó que "todos los chicos lo toman bien porque estamos acostumbrados a participar de eventos solidarios. Desde hace un tiempo colaboramos con el Hogar Santa Cecilia, y ahora con Once por Todos que también es un campaña solidaria, cada uno pone su granito de arena para ayudar".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).