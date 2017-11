Once por Todos: Se realiza este martes nueva reunión con vecinales y entidades

Beneficiarios Once Por Todos 2017

En el marco de la 13º edición de Once Por Todos, la jornada de once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de seis localidades entrerrianas, este martes 28 de noviembre se realizará la primera reunión informativa.La misma tendrá como objetivo la coordinación de los detalles finales para la organización general de la jornada solidaria, como así también se compartirán novedades sobre la marcha del evento en el Puerto Nuevo, y se entregarán afiches y volantes.A la reunión, que tendrá lugar en el Salón del Centro de Panaderos, en calle Uruguay 249, a las 16.30, están convocadas las distintas vecinales, organizaciones, instituciones, clubes, entidades y quienes tengan interés de participar de una nueva edición de Once por Todos.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos.: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general.: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos.: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos).: ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo.: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins.: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).