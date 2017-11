Ataque en Patronato: "Los policías desaparecieron; nos cubríamos como podíamos"

Policiales Gobierno pidió informes a la Policía sobre operativo de seguridad en el Grella

Tras los incidentes del sábado en el estadio Presbítero Grella, en los que resultaron heridos niños y adultos de una escuela deportiva de Strobel, que fueron invitados al partido de Superliga Patronato vs Unión, el profesor de Educación Física, Emanuel Moyano, dio precisiones de lo ocurrido."Ni siquiera leyeron lo que decía la bandera. Había Nene de 8 a 15 años", indicó el profesor durante el programade, quien dio cuenta de que él les había recomendado "llevar ropa neutral, ni siquiera de nuestra institución, para evitar conflictos.Asimismo, ratificó que "fueron agresiones directas. Cuando sacaron las banderas le pegaban a todo el que estaba al lado nuestro y que no tenía remera de Patronato".Por otra parte, aclaró: "No conozco a nadie de ahí. Soy de Diamante y a los tipos esos jamás los vi. Estaban como cualquier barrabrava, alcoholizado, fumado, drogado"."Los chicos cuando bajaron lloraban desconsoladamente en los brazos de los padres. Decían que no querían saber más nada con una cancha de primera división", expresó.Asimismo, cuestionó el llamado de dirigentes de Patronato que "quisieron arreglar esto con temas materiales, ofreciéndonos que vayamos a una práctica, pelotas o autógrafos de los jugadores. Hay que llegar a fondo con esto", completó el profesor, quien ratificó aque todo ya está en manos de la Justicia.