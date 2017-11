Marcharon en Paraná en el Día de la No Violencia Contra la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la no violencia contra las mujeres, cientos de personas marcharon en Paraná bajo la exigencia de una "ley nacional de emergencia en violencia de género con presupuesto real y con control social".Al respecto, la integrante de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, Nadia Burgos, aseguró que este se trata de "un día que nos moviliza a exigir el cese de la violencia machista sobre nuestros cuerpo y nuestras vidas"."Entendemos que es fundamental que el Estado tome medidas urgentes y efectivas para terminar con el flagelo del feminicidio que en la actualidad se lleva la vida de una mujer cada 29 horas en nuestro país", explicó la también excandidata a diputada por el MST en Entre Ríos.En cuanto a la principal consigna de la movilización, Burgos explicó que en Argentina tanto el gobierno Nacional como Provincial, destinan cinco pesos por mujer por año para aplicar políticas de prevención y erradicación de la violencia."Esos cinco pesos deben utilizarse en campañas, en asesoramiento legal y jurídico gratuito para las mujeres víctimas de violencia y para asegurar que los refugios funcionen correctamente. Definitivamente, no alcanzan y por eso sostenemos que sin presupuesto real, aunque exista la ley, esta queda como letra muerta", sostuvo.La marcha recorrió las calles de Paraná, partiendo de la plaza 1º de Mayo, en donde se leyó un documento consensuado entre todas las organizaciones participantes, y haciendo paradas simbólicas."En la Catedral pedimos la separación de la Iglesia del Estado y la no injerencia en la aplicación de la ley de educación sexual integral (LESI) en todas las escuelas. En la Municipalidad pedimos por presupuesto real para la aplicación de la ordenanza de emergencia en violencia de género y el cese de la violencia de los funcionarios municipales contra las compañeras travestis y trans", dijo Burgos.Además, detalló que ante el edificio de Tribunales se reclamó por el accionar machista y patriarcal de la Justicia, en el Consejo General de Educación por la aplicación de la LESI en todas las escuelas, y en la Casa de Gobierno denunciaron "el intento de reforma laboral, previsional, educativa y de salud por parte del gobierno Nacional y Provincial".