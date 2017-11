Hace un tiempo, José, el hombre que caminaba las calles de la ciudad junto a su madre, Anita, estuvo internado en el Hospital San Martín. Sufrió algunos problemas de salud y entró en un estado de depresión luego de que la mujer muriera.



Ahora volvió a estar en situación de calle y pide ayuda, ya que asegura que su hermana le "sacó la pensión". Además, contó a Elonce TV que "no tengo dónde dormir pero ya hablé con una asistente social. Ahora me hicieron algunos análisis y tengo que ver cómo sigue mi salud".



Una de sus amigas, explicó que "de una iglesia nos traen comida y están averiguando para darle a José una habitación para dormir, que no pase frío, hambre". Elonce.com