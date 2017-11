Ropero solidario: Cómo colaborar con escuelas beneficiarias de Once por Todos

Algunas escuelas beneficiarias

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 11 escuelas

Donaciones sugeridas:

Todo niño sueña en el inicio del ciclo lectivo con tener algún elemento nuevo en su mochila. La cartuchera, el cuaderno, el lápiz o la goma de borrar, encienden cada año la mecha del entusiasmo para arrancar esa nueva etapa que significa el avance de grado. Y este año,busca colaborar con ese incentivo para que muchos niños comiencen las clases en 2018 con más optimismo y ganas de progreso.En ese marco, se realizó este viernes la segunda reunión organizativa de. En esta oportunidad, participaron las escuelas beneficiarias de las donaciones. El objetivo es crear el primer ropero solidario en cada institución.Claudia Luero, contó aque "en esta 13º edición avanzamos un escalón más y apostamos a los roperos escolares. Así trabajaremos con los equipos que nos dieron el sí, porque organizados ayudamos más". Destacó la labor de docentes que se sumaron voluntariamente a colaborar.En ese sentido, Claudia Filiastre dijo que "ellos nos expresaron sus necesidades y nos encantó trabajar porque tomaron el tema de la solidaridad muy en serio. Hay una onda solidaria entre las instituciones, surgieron muchas ideas, se creó un clima hermoso de equipo".Por su parte, Juan Coniglio expresó que "tuvimos una predisposición increíble y es la primera vez que se suman estas escuelas. Año a año es increíble el crecimiento que hay, no solo en la ciudad sino también en la provincia".Verónica, contó a nuestro medio que "es una escuela que contiene a los chicos a contraturno. Desayunan, almuerzan y meriendan en la institución, que está en barrio Las Flores. Estamos muy agradecidos de que Once por Todos nos tenga en cuenta para poder ayudar a los chicos que lo necesitan durante todo el año".Piden colaboración principalmente de zapatillas, medias, guardapolvos, ropa y útiles escolares. "Los mismos docentes ayudan mucho porque ven las necesidades que tienen los chicos. Si bien hay un ropero solidario siempre se solicitan elementos y muchas veces salimos a buscar", añadió.En tanto, Norma, dijo que "antes del inicio de la jornada escolar se van trabajando distintos valores y los mismos chicos participan presentando esos valores antes del ingreso al aula. La solidaridad es ayudarse entre todos, en la escuela se ve y es lo que esperamos de los paranaenses el 8 de diciembre".Elba, indicó que "en nuestra escuela es muy necesario el ropero escolar, más en invierno. Los chicos a veces están todo el día en la institución y necesitan asearse, cambiarse. También pedimos papel higiénico, elementos para formar un botiquín, artículos de limpieza"."Vamos a participar con mucho corazón y cariño hacia todo el alumnado. La solidaridad es comprometerse, colaborar, querer mucho a nuestros semejantes. Invitamos a la gente a colaborar el 8 de diciembre", agregó.Estela, manifestó que "conformamos un equipo de trabajo y estamos expectantes de la solidaridad de la gente. Es la primera vez que participamos. Lo que más pedimos es zapatillas y medias, elementos de higiene y útiles escolares".Sobre la solidaridad, indicó que "ellos no saben mucho lo que es y se los estamos inculcando en equipo. Es dar y recibir, compartir. Entre ellos se ayudan, se prestan los útiles".Mariela, explicó que "recibiremos donaciones para conformar el ropero. Pedimos ropa interior para los chicos porque ellos se bañan en la escuela. Principalmente solicitamos bombachas, medias, calzoncillos, shampoo, jabón, toallas, perfume, talco, como así también calzado para edad escolar y ropa"Miguel, contó a nuestro medio que "los chicos necesitan ropa, útiles escolares, elementos de higiene, productos de limpieza. Tenemos muchas expectativas en participar. Invitamos a todos a sumarse a la jornada solidaria".Solicita la colaboración de todos los paranaenses, ya que asegura que "se trata de una escuela en la que confluyen chicos de muchos barrios y no cuentan con todo lo necesario. La solidaridad es pensar en el otro, no es individual".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina).: para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).