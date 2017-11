Once por Todos ayudará a escuelas para que conformen su primer ropero solidario

Paraná La Escuela Municipal de Atletismo se suma a Once por Todos

Paraná Once por Todos fue declarado de Interés Social y Cultural por el HCD de Paraná

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:

La 13º jornada solidaria que impulsacada 8 de diciembre en beneficio de los voluntariados de siete hospitales de la provincia y ONGs, este año amplía el abanico solidario a través de la sumatoria de 11 escuelas, las que gracias a, podrán conformar su "primer ropero solidario".Todo niño sueña en el inicio del ciclo lectivo con tener algún elemento nuevo en su mochila. La cartuchera, el cuaderno, el lápiz o la goma de borrar, encienden cada año la mecha del entusiasmo para arrancar esa nueva etapa que significa el avance de grado. Y este año,busca colaborar con ese incentivo para que muchos niños comiencen las clases en 2018 con más optimismo y ganas de progreso.Una de las beneficiarias será la. La que gracias a la donaciones colectadas este 8 de diciembre durante la jornada solidaria,"Estamos muy contentos, es un desafío muy importante y esperando a trabajar para este 8 de diciembre", remarcó la, la directora de escuela, Silvia Biglia."Estamos muy entusiasmados porque no es lo mismo mirarlo desde afuera, que estar ahí en Sala Mayo", animó. "La escuela trabaja los valores, y la solidaridad es uno de ellos", resaltó."Desde la comunidad siempre colaboramos, pero tenemos una comunidad muy necesitada, y ahora queremos hacerlos parte, pero desde otro lugar", argumentó la directiva., agregó.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).