Inauguraron el mural que recuerda a docentes asesinadas por sus parejas

El crimen de Gorosito, a manos de su esposo

Dos mujeres ejecutadas por un prefecto

La comunidad educativa de la escuela técnica Nº2 "Almirante Brown" de Paraná, inauguró este viernes, un mural que recuerda a Lidia Milessi, quien fuera asesinada por su exesposo Orlando Ojeda, y a Lidia Gorosito, ultimada por su pareja Hugo Lerch."Es un momento muy emotivo", reafirmó Carolina Zárate, rectora de la institución educativa, ya que según le contó a, fue amiga personal de las dos profesoras.El proyecto surgió hace un tiempo cuando en la escuela, quedaron bolsas con tapitas de gaseosas que iban a ser entregadas a una fábrica de plásticos para la construcción de bancos escolares. Esa iniciativa no prosperó y fue así que desde el área de Plástica de la institución escolar se pensó en plasmar la problemática que tanto golpeó a la comunidad educativa, en un mural contra la violencia de género."Ellas eran dos personas brillantes, que iluminaban y siempre trataron de hacer el bien, de acompañar... Entraban a la escuela y tenían una sonrisa, María Lidia en el último tiempo estaba cumpliendo tareas pasivas en la secretaría y uno pasaba por ahí, y siempre estaba con el mate, alegre, contenta. Lidia era persona que iba y venía, siempre sonriente. Eran dos mujeres luchadoras, siempre preocupadas por sus hijos, para darle lo mejor a cada uno de ellos", rememoró la rectora de la E.E.T. Nº2 de Paraná.Cuando el crimen de Milesi se conoció el 5 de noviembre de 2016, alumnos y docentes de la EET Nº 2, volvieron a recordar la conmoción que vivieron el 12 de noviembre de 2014, cuando tomaron conocimiento del homicidio de María Lidia Gorosito."Fueron tres años de diferencia, pero esto que pasó lo tomamos para concientizar a los chicos, no solo en la violencia de género sino también, sobre la no violencia en general", confirmó la profesora de Plástica, Marisel."Se trata de trasmitirles que a todo hecho de violencia, siempre sobrepongan la paz, el respeto y los valores que tiene cada uno", reafirmó la docente. "Fue por eso que nos pareció importante darle a los alumnos, este mensaje de paz, de no violencia, y para recordar todos los días a nuestras profes"."Después del fallecimiento de Lidia, todos nos quedamos muy mal, y hasta hubo alumnos que la recordaban, incluso, una de las alumnas publicó una carta en su Facebook diciéndole que esperaba encontrársela en un aula. Esas son cosas que como docente a uno lo tocan profundamente porque da cuenta de las semillitas que había sembrado Lidia en cada uno de sus alumnos", comentó al respecto.En la oportunidad, comentaron que hace 15 días, descubrieron una placa en la que llamaron Lidia Milessi, a sala de profesores, algo que también se había hecho con María Lidia.En medio de una fuerte discusión, Hugo Lerch, de 64 años, ultimó a puñaladas a su esposa, María Lidia Gorosito, de 49 años, y luego se quitó la vida con la misma arma. La señora también presentaba un golpe contundente en la cabeza. En la casa de calle Jozami, casi Rondeau, se encontraban los hijos de la pareja, de 15 y 19 años. Aparentemente los adolescentes se habían encerrado pensando que era "una discusión más" entre la pareja. Ellos fueron quienes llamaron a la Policía. Lerch, luego se quitó la vida.Lerch era un conocido empresario de la capital entrerriana, propietario de un astillero.Lidia Milessi era profesora de Inglés y tenía tres hijos. Romina Ibarra era suboficial de la Policía de Entre Ríos y madre de dos hijos. El prefecto había sido denunciado por violencia de género por la funcionaria policial fallecida.El suboficial de la Prefectura Naval, delegación Paraná, Orlando Ojeda, asesinó el 5 de noviembre del año pasado, utilizando una pistola 9 milímetros de la repartición a dos mujeres con las cuales había tenido relación sentimental. La primera víctima fue su ex pareja, Miriam Romina Ibarra (35), funcionaria policial del 911 y madre de dos hijos, quien vivía en Cortada 538 s/n. Ojeda le provocó la muerte de forma inmediata después de varios disparos.Al retirarse del lugar, hirió a un vecino, Guillermo Suarez (27), con un disparo en la espalda, cuya bala provocó orificio de entrada y salida.Ojeda siguió su camino violento hasta la intersección de calle Medus y Antelo y también efectuó varios disparos a su pareja anterior a Ibarra, Lidia Milessi (45), con quien incluso tenía tres hijos. La mujer -que residía en Medus 2014- resultó gravemente lesionada y al ser trasladada al Hospital San Martín falleció por las heridas sufridas.