El cura Nicola habló del profesor acusado de abuso y del caso Escobar Gaviria

Elexplicó alas razones de su. Argumentó que fue por "un estado emocional y psicológico que necesitaba un verdadero descanso". En la oportunidad, también reconoció su amistad con el, investigado por abuso sexual contra un menor, y dijo que se decidió a hablar para que "se sepa la verdad, y estén tranquilos"."Mi ida de la parroquia de Oro Verde es momentánea, porque; todos saben las distintas actividades en las que estoy involucrado y psicológicamente me perturbó mucho toda la incidencia de tantos casos que ha habido", explicó el ex párroco de la pequeña localidad."La Justicia tiene que dictaminar qué pasó con este profesor, que es conocido mío y de mucha gente. Pero más allá de mi amistad, no quiero entorpecer el avance de la Justicia.", remarcó el sacerdote.Nicola dijo no haber tenido noticias del profesor Flores. "Yo estoy de licencia, tratando de descansar y de alejarme un poco de todas estas cosas", reivindicó el sacerdote, al tiempo que reiteró su necesidad de hablar ante las cámaras de"para aclarar y para ir siempre con la verdad".Estimó quey comentó además que con el arzobispo, "estamos preocupados" por la situación.Fue en esa línea que se le consultó al ex párroco de Oro Verde por las versiones que circularon respecto a presuntas denuncias en su contra., nunca fui notificado (por la Justicia) porque no hubo", aclaró al respecto.Según explicó, al interior de la Iglesia Católica, cuando se registra una acusación o un mínimo indicio por abuso de menores, al sacerdote se lo aparta automáticamente de todas las funciones sacerdotales., reafirmó al tiempo que adelantó:donde vamos a evaluar el trabajo edilicio y el trabajo hecho con la comunidad y las de los alrededores". De acuerdo a lo que anticipó, se hará un cierre para preparar el camino al nuevo párroco.El cura apuntó a los trascendidos por. Y en ese marco reiteró que su alejamiento de la Parroquia de Oro Verde se debió "a un estado emocional y psicológico que necesitaba un verdadero descanso", cuestión que según el mismo calificó, no ocurrió por un "hecho insólito e inesperado" como lo fue la desaparición del profesor Flores. El sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria fue condenado a 25 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores contra, al menos, cuatro niños que asistían a su parroquia, ubicada en Lucas González."El tema es muy sensible, está instalado en la sociedad y creo conveniente aclarar que con el padre Juan Diego tenía una cierta amistad, familiaridad, pero jamás sospeché ni supe de esa conducta de la que se lo acusó", reivindicó Nicola, al tiempo que recordó: "Cuando la defensa de Escobar Gaviría me citó a declarar, no para defender al abusador, sino para notificar que el padre Juan Diego no estaba prófugo, sino que tenía un domicilio en Oro Verde, como no fue necesario aclarar ese punto, la defensa desistió de mi presencia en el juicio"."Es un tema muy álgido y creo quey si lo hay, hay que ir directamente a la justicia", encomendó el cura Nicola.Finalmente, el ex párroco de Oro Verde pidió a la comunidad de feligreses "que miren estas cosas desde la Fe, sabemos que a Dios le cuesta meterse en los corazones de la gente."Le pido a la gente que no se enganche con los comentarios en las redes sociales, que traten de rezar para que todo salga a la luz, para que se aclare y dejemos de condenarnos. Empecemos a subrayar los valores, porque hay muchos sacerdotes buenos en la Iglesia, que hacen el bien. Tratemos de aclarar e ir con la verdad, y por otro, de subrayar lo positivo, lo bueno de todo", cerró el cura Nicola.