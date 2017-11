En el Día de la Música, se realizó un Concierto Opus Trío

En el auditorio de la Universidad Católica Argentina se desarrolló un concierto Opus Trío. Se presentó un programa con obras consagradas para la formación en trío de cámara compuestas por célebres autores.



Stanimir Todorov, contó a Elonce TV que "tenemos la suerte de poder tocar en Paraná, en el Día de la Música". Lo acompañaron Freddy Varela Montero, con el violín, y Paula Peluso, en el piano.



"La música para mí es un gran privilegio, el poder estar arriba del escenario tocando y compartiendo con la gente me hace muy feliz. Toco el violonchelo, que es un instrumento maravilloso. Sin el arte, sin la cultura y la educación uno vuelve a la era de la piedra, entonces sin música la vida no es la misma", consideró.



Explicó además que es la cuarta vez que visita Paraná y admitió que "me encanta la ciudad, es bellísima". Elonce.com