El economista Claudio Scaletta presentó su libro "La recaída neoliberal"

El Licenciado en Economía, Claudio Scaletta, estuvo en Paraná y presentó su libro "La recaída neoliberal". Según relató a, explica "el shock económico que se produjo en la economía a partir del cambio de gobierno".Al respecto, señaló que los efectos principales que tiene este modelo tienen que ver con un endeudamiento acelerado y no genera empleo. "Esto es por los sectores que elige tácitamente, que son basados en recursos naturales", dijo.Remarcó que en los primeros años, la Argentina tuvo un endeudamiento de más de 100 mil millones de dólares. "Estamos en una situación de déficit de cuenta corriente, es decir, que todo lo que el país exporta no alcanza para pagar todo lo que importa. Los servicios de la deuda en el presupuesto pasaron del 6% en 2016 a un 10% este año, pero será un 15% en 2018", manifestó respecto al frente externo.Sobre el frente interno, indicó que "el desempleo pasó del 6% al 9%, aproximadamente. Esto significa un aumento del 50%".Comentó además que lo que lo motivó a escribir el libro fue la necesidad de explicar este proceso y mostrar que se repiten políticas que en el pasado generaron determinados efectos. "Esto se reitera, se vuelven a discutir cuestiones que ya estaban resueltas por la teoría económica y que sabemos que nos conducen a un lugar que no es el del desarrollo", finalizó.