Video: Destrozó las cámaras que revelaron el incumplimiento laboral de su esposa

Vea el video.

El llamativo video de un acto de vandalismo en un comercio de Paraná fue dado a conocer por los propietarios del local para denunciar la situación vivida días atrás en el interior del lugar.Como si conociera el lugar, el hombre tomó uno de los "palotes" para hacer los agujeros de las galletas y destruye dos cámaras de seguridad de la panadería, supoEn el final del video se puede ver el ingreso de los efectivos policiales que acudieron al llamado del comercio tras el violento hecho.Se puede notar que el hombre que destruyó las cámaras conocía el lugar y quien atiende el local también conocía al hombre.Tras conocerse las imágenes, Elonce TV dialogó con el encargado de la Panadería y aunque prefirió no dar su testimonio ante las cámaras, el comerciante relató que el hombre que provocó los destrozos en el local, es el ex esposo de una trabajadora de la panadería que había sido reprendida por reiterados incumplimientos en sus tareas laborales. Ante tal situación, el sujeto se vengó y luego de destruir las cámaras, pretendía golpear al encargado del local que había reprendido a su ex esposa por los incumplimientos.