Paranaense fue elegido mejor jugador del Seven de Olivos

Foto 1/2 Gastón González Hilarza Foto 2/2 El plantel verdinegro consagrado campeón

El viernes 17 y sábado 18 de noviembre se realizó el Seven de Olivos en Buenos Aires, del cual participaron equipos de la URBA Hindu, CUBA Pucará Banco Nación, La Plata Rugby, Los Matreros San Luis y muchos más de Rosario Duendes Old Recian y del Uruguay Chile y equipos invitación seleccionados.



Los cuartos de final fueron disputados por Duendes vs Pucará y Buenos Aires vs San Martín, llegando a la final el Verdulero Rosarino y Buenos Aires. El encuentro fue intenso, ganando Buenos Aires casi todo el partido, muy parejo, duro, a mucho tackle y mucho juego hasta que faltando un minuto el entrerriano Gastón González Hilarza, formado en el Club Estudiantes de Paraná, apoyó el try q le dio la victoria al equipo rosarino.



La sorpresa fue grande cuando se eligió el mejor jugador del torneo, recayendo en el paranaense González Hilarza y el tryman también de Duendes. Los técnicos de las finales fueron Gonzalo Camacho por Buenos Aires y el dúo Nicolás Galatro y Maximiliano Nannini por Duendes, campeón del torneo.