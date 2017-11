Once por Todos en barrio Maccarone: "Aquí van a demostrar su buena voluntad"

La Escuela Nº 191 "María Reina Inmaculada" de barrio Maccarone de la capital entrerriana será uno de los 10 establecimientos educativos beneficiarios de Once por Todos 2017. El objetivo principal es crear el primer ropero para los chicos que asisten a la institución y tienen muchas necesidades.Desde la escuela primaria, lo prioritario son útiles escolares para comenzar el año próximo, ropa de niños, calzado del 20 al 39, elementos de limpieza y leche larga vida. Y como los chicos tienen jornada extendida se necesitan elementos para talleres de cocina, artes y plástica.Sobre los comienzos de la EETD Nº 191, el Padre Alejandro, recordó que "llegamos (desde Sudáfrica) en el año 1972, pasamos unos cuatro meses para aprender el castellano y fuimos visitando la parroquia. Acá no había casas como hay ahora y empezamos primero con un comedor pero nos dimos cuenta que teníamos que enseñar a pensar, no solamente dar de comer".Es por ello que surgió la idea de iniciar con una escuela de apoyo, "pero nos dimos cuenta que a los chicos les faltaba la base desde el jardín. La escuela es un desafío para el barrio porque tenemos muchachos que saben la inteligencia y la capacidad de competir con gente que no es del barrio".Respecto a la situación que se vive a diario en el barrio Maccarone, unos de los más conflictivos de la ciudad, el Padre Alejandro contó que a pesar de la violencia que se vive nunca atacaron a la Iglesia y al trabajo que desde allí se realiza. "Siempre nos respetaron porque una vez que se dan cuenta de la obra, no la tocan. Muchas veces la gente de otras zonas no se animan a entrar porque son víctimas de violencia, pero esto tiene que cambiar porque tienen que darse cuenta que esto es parte de Paraná, y muchos quieren irse por la violencia y los robos".En tal sentido, el Cura afirmó que "el problema de la droga, grave y difícil, complica mucho el trabajo en los barrios" y agregó: "La gente que vende droga es peligrosa, ellos reaccionan de una manera imprevisible".Por otra parte, y al referirse a la participación este año de la jornada solidaria que desde hace 13 años realiza Elonce TV, el Padre Alejandro manifestó estar muy contento "con la llegada de Once por Todos, porque significa que el Canal está tratando a este barrio como uno más, esperando que la gente del barrio colabore y responda a esta iniciativa. Ellos van a demostrar que pueden y tienen voluntad cuando tienen estimulación para hacerlo"."Nos dicen ustedes son un barrio y como todos los otros vengan a ayudarnos, no solamente esperen a ser ayudados, sino que también ayuden a otras personas. Como personas crecemos dando al otro, ayudando al otro. Ayudar hace bien a la persona que recibe y a la persona que da le hace más bien".