El sentido homenaje de Doña Asunción para las enfermeras en su día

Video: Doña Asunción le rinde homenaje a las enfermeras del centro de salud "El Brete"

"Sentir con el paciente"



"Los amo a todos", comienza diciendo Asunción al ser consultada porsobre su presencia en el Centro de Salud para homenajear a las enfermeras que hoy celebran su día.Hace 42 años que está en el barrio y fue una de las primeras pacientes de "El Brete" y prueba de ello es que en el legajo de su historia clínica "tengo el número 3", dice orgullosa. En tal sentido, recordó que "antes el centro de salud era un dispensario y luego fue creciendo hasta tener el local propio".Sobre el personal, Asunción manifestó que "todos tienen un carisma muy especial", y es por ello que hoy se acercó al centro de salud para cantar una canción dedicada con mucho cariño a las enfermeras.Blanca Trípodi, Mónica Silva y Nora Gasparín contaron su experiencia y el por qué eligieron una profesión tan admirable como es la de ser enfermeras."Me recibí hace muchos años y hace 21 que estoy aquí, prácticamente esta es mi casa", dijo Blanca y agregó que eligió la enfermería "como una opción al pasar pero después le fui tomando mucho cariño y ya no podría hacer otra cosa". Estudió en la Escuela Provincial de EnfermeríaMónica comenzó a trabajar en el centro de Salud Illia y hace 21 años llegó a El Brete. Contó que ya inició los trámites para jubilarse, por lo que "estoy cerrando con un moño mi carrera hermosa, que siempre la he sentido en mi corazón y estoy agradecida a los pacientes"."Ser enfermera es sentir con el paciente, es tener empatía. Nuestra comunidad es muy numerosa y hacemos diferentes tareas de prevención, promoción, inmunizaciones, consultorio de niños sanos, hacemos visitas domiciliarias, talleres, entre tantas actividades", relató.Nora Gasparín, es enfermera desde hace 8 años. "Estudié de grande, siempre llevaba la vocación y gracias a Dios lo pude lograr. Siempre había querido ser enfermera pero por distintas circunstancias nunca se me había dado", confesó. Pero a los 42 años hizo el secundario nocturno, luego estudió en la Cruz Roja y ahora está a muy poco de conseguir la Licenciatura. "Para mi ser enfermera es una satisfacción, algo que siempre quería y lo logré mi objetivo, me gusta trabajar con la comunidad", dijo emocionada.