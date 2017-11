"Ayudar es como una cadena": Edu-Pro recibe donaciones para Once por Todos

Paraná El Centro de Amigos del Ciego se suma por primera vez a Once por Todos

El Instituto de Enseñanza "Edu-Pro" de Paraná será punto de recepción de donaciones para, la jornada solidaria que impulsaen beneficio de los voluntariados de siete hospitales públicos de Paraná, La Paz, San José de Feliciano, Bovril, Diamante y Santa Elena, la ayuda solidaria de la gente permitirá llegar también a una ONG, a los Centros de Salud del Corredor del Paraná y sus aldeas y a 10 escuelas que tienen como objetivo crear sus primeros roperos escolares."La escuela nació como una cooperativa, esa es la esencia de Edupro, de hecho la sigla significa Educación y Producción, y desde sus inicios la cooperación es uno de aspectos más destacados y más importante para toda la comunidad educativa", argumentó ante, María José, Vicedirectora de la institución.Según explicó, en la currícula del cursado hay una materia que se llama cooperativismo. "Que los chicos puedan aportar desde su compromiso con la comunidad, es muy importante. Uno de los valores-lema de la escuela es educar como servicio a la vida", remarcó la directiva.En la oportunidad, Magdalena, una de las estudiantes, comentó sobre la importancia del trabajo cooperativo. "Desde chicos nos inculcan las actividades solidarias, y es un compromiso con la sociedad, más allá de la donación, sino la de ponerse en el lugar del otro", argumentó y en esa línea ejemplificó: "Además de las donaciones al Hogar Santa Cecilia, compartimos una jornada didáctica, también con la parroquia Sagrado Corazón, y hemos ido a repintar pintadas antisemitas hechas en la zona del Parque"."Ayudar es como una cadena, porque no todos tenemos las mismas posibilidades. Ayudar hace bien, genera bienestar y es importante generar esa imagen para la sociedad, la de ayudar, de compromiso y solidaridad", justificó la estudiante.La sede de "Edu-Pro" recibe donaciones de elementos de higiene personal y artículos de limpieza en su sede de calle Feliciano 238.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).