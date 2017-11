Madre pide desesperadamente retomar el contacto con su hija de 12 años

La Justicia de Paraná absolvió a un hombre acusado de abuso sexual de su hijastra. También dejó libre de culpa y cargo a la madre de la niña, Analía Brunetti, está realizando un pedido desesperado para retomar el contacto con su hija. Relató aque la pequeña "tenía 8 años cuando pasó esto. Hoy tiene 12.".Detalló aque ". Lo único que mantengo es contacto con la directora para saber cómo va en la escuela".La mujer puso de relieve que tras casi cuatro años de acusaciones "se resolvió todo, salió la sentencia en la cual se estableció que todo lo que denunció el progenitor es falso".Enseguida puso de relieve que "mi hija fue manipulada e inducida por él y su mujer.Hoy está entre medio de esas dos personas. Por eso le pido a la jueza Rosario Moritán del Juzgado de Familia Nº 1 que por favor me la devuelva. No puede seguir ahí, me necesita", expresó entre lágrimas."A mi hija le destruyeron la psiquis, tanto el progenitor como la señora de él", refirió.Reconoció que "la decisión que tiene que tomar la magistrada es muy determinante, pero mi hija me necesita.".Brunetti afirmó que "una de las tantas cosas desgarradoras que le enseñaron es que diga que no me quiere ver a mi, ni a nadie de la parte materna. Ella estuvo hasta los 8 años conmigo, por lo que. Mi hija corre peligro estando ahí e incluso se la puede llevar a cualquier lado", alertó.Asimismo, recalcó que ". Sé que no hace ninguna actividad extraescolar y no quieren que se relacione con nadie. Ella está aislada, presa, secuestrada por el progenitor y la mujer de él".Finalmente, dirigiéndose a la niña expresó, llorando: