Local de regionales sufrió cuantiosas pérdidas por el intenso ventarrón

Paraná Tormenta de viento voló el techo de una casa

Paraná Las ramas de un árbol se quebraron por el viento y cayeron sobre un auto

La propietaria del puesto de productos artesanales ubicado sobre Peatonal San Martín de Paraná, frente a Plaza 1º de Mayo, rememoró antecómo vivenció el intenso temporal de viento que se registró este miércoles por la tarde, y las consecuencias que sufrió."La tormenta tan fuerte de viento que se desató ayer, me voló todo. Parecía que los caños se iban a caer, toda la mercadería voló por la Peatonal... No me dio tiempo a nada, tuvimos que embolsar todo y guardar porque se volaba todo", recordó Alicia Gómez, ante el programa"No tuve miedo, a lo único que atiné fue a guardar las cosas en las bolsas pero por ejemplo, los gorros que son de más livianos, se volaron hasta calle Urquiza", lamentó.En la oportunidad, la mujer agradeció a la gente le alcanzó los productos que se le habían volado, "pero obviamente que otros se la llevaron, quizás porque no sabían de dónde venían", indicó.Comentó además, que hasta el momento no había contabilizado las pérdidas ocasionadas como consecuencia del intenso ventarrón.La mujer, desde hace 28 años que ofrece a la venta, productos regionales como mates, termos, bombillas, remeras, entre otros.