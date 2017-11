Presupuesto municipal: Cuánto se destinará a salarios y lo previsto para obras

En la última sesión del Concejo Deliberante tomó estado parlamentario el proyecto del presupuesto municipal 2018, presentado por el intendente Sergio Varisco y la secretaria de Hacienda, Cristina Ruberto. Por su parte, la Comisión de Hacienda y Presupuesto realizó ayer el trámite formal para su ingreso y posterior tratamiento. En un próximo plenario, los ediles votarán la propuesta que aún puede ser modificada antes del despacho que resuelvan los integrantes de la mencionada comisión.



En el documento remitido se fija el monto de 3.641.362.575 pesos para las erogaciones del Departamento Ejecutivo y del Parlamento Local. Esa cifra se compone de los siguientes rubros: personal ($2.129.608.515), trabajos públicos ($1.031.904.130), bienes de consumo y servicios no personales (400.000.000), bienes de uso (5.000.000), transferencias (56.200.000), intereses y gastos de la deuda (18.649.930). Los gastos corrientes suman 2.604.458.445 y los no corrientes 1.036.904.130.



La cantidad de empleados previstos por la norma es de 9.160. Fijase en 5.300 la planta permanente, 2.800 los contratos de servicios, 980 los contratos de obra y 80 los contratos de horas cátedra, especifica la iniciativa. El pago de los sueldos del personal representa el 58,5% del presupuesto total.



Para hacer frente a las erogaciones previstas y a la amortización de la deuda consolidada, se calcula que los recursos de la administración municipal en $3.521.705.993 de pesos. Este número se divide en $2.929.298.946 de recursos corrientes y $529.407.047 recursos no corrientes.



Reasignaciones

La iniciativa incluye una serie de facultades para que el Ejecutivo pueda reasignar partidas. "El Departamento Ejecutivo distribuirá analíticamente los créditos al máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios, pudiendo reasignar, por finalidad, función y jurisdicción los importes consignados en las partidas de Bienes de Consumo y Servicios No Personales, Transferencias, Personal, y Bienes de Uso" se lee en uno de los artículos.



En otro de los apartados se prescribe: "Habilítese al Departamento Ejecutivo para que a través de su Secretaría de Hacienda, en caso de considerarlo pertinente, procesa a la cuotificación de los montos asignados a su ámbito" y se agrega: "Facúltese a la Secretaría de Hacienda a establecer las medidas que sean pertinentes a efectos de propender a una eficiente y eficaz administración del gasto a través de sus áreas dependientes".



La propuesta que deberán votar los concejales también contempla que el Ejecutivo amplíe el presupuesto "cuando se produzcan nuevos o mayores ingresos por sobre los que se estiman en la presente, o cuando sea factible la incorporación de saldos no utilizados de recursos de ejercicios anteriores".



Obras

Además de los números, el proyecto incluye un plan de obras públicas sobre el cual el Departamento Ejecutivo, de no haber modificaciones en el proyecto, podrá realizar adecuaciones e incorporaciones en el marco del monto global autorizado.



Está previsto que el Ejecutivo también pueda afectar recursos propios para afrontar el financiamiento de obras públicas sustentadas con fondos del Gobierno Nacional hasta tanto se acrediten los mismos, "a fin de evitar su paralización, perjuicio económico a las arcas municipales y la obligación del Estado en resguardar el interés común, al tener en cuenta el daño que provoca la discontinuidad en las obras de infraestructura pública".



Por otra parte, se propone facultar al Departamento Ejecutivo a modificar, mediante transferencias compensatorias de créditos entre partidas, los montos determinados en la ordenanza, "para asegurar un estricto equilibrio fiscal, respetando los principios del artículo 35 de la Constitución Provincial y la ley 10027 sin autorizarse gastos que no cuenten con el correlato de los recursos para su financiamiento".

Fuente: El Diario