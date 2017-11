La importancia de Once por Todos para el Voluntariado del hospital San Roque

A poco más de 20 días para una nueva edición de Once por Todos, desde el Voluntariado Santa Rita del hospital materno infantil San Roque de Paraná, remarcaron la importancia que tiene esta jornada solidaria para ayudar a quienes están internados en el nosocomio.Carmen Klocker, actual directora del Voluntariado, contó que "estamos felices esperando el gran acontecimiento del 8 de diciembre que es Once por Todos, ya que es para nosotros un evento muy importante y ha significado muchos cambios. Tan importante ha sido que a partir del Once por Todos prácticamente no hemos tenido faltante de nada de lo que acostumbrados a dar en el Voluntariado", mencionó.En tal sentido, indicó que muchas veces tienen que rechazar tener cunitas u otros implementos para recién nacidos por falta de espacio físico. "Se nos hace imposible, entonces dentro de las posibilidades tratamos de acumular lo que más podemos para que durante todo el año podamos entregar a las mamás y sus niños lo que más necesitan"."Desde el Voluntariado siempre tratamos de dar un apoyo psicológico a las mamás y sus hijos", dijo Klocker y señaló que en cuanto a la ayuda material "lo que más estamos dando son pañales, juguetes que para los chicos son muy importantes, elementos de higiene; también la ropa interior para las mamás; además de yerba y azúcar"."Dentro del hospital hay muchas historias, si bien somos muchas voluntarias, cerca de 43, cada una viene una vez a la semana y tienen diferentes vivencias. Todos se emocionan cuando entregamos juguetes y cuando nos entregamos que algún niño cumple años, buscamos algo especial para regalar y es emocionante ver lo felices que se ponen. Ayudar hace bien, y hace bien de verdad".

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:



Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).