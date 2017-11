Buscan a un profesor de secundaria que no llegó a su casa en Oro Verde

Hay preocupación en la ciudad de Oro Verde por la misteriosa desaparición del joven profesor Gabriel Emanuel Flores de 29 años de edad.La inquietud surgió esta mañana en la Escuela Parroquial "Jesús el Maestro" de esa ciudad, ya que el joven no llegó a trabajar a las 5 de este miércoles y en el establecimiento educativo, señalaron que es un docente muy responsable por lo que llamó la atención que no fuera a trabajar.Como se trata de una pequeña localidad, al llamar la atención su ausencia, autoridades escolares concurrieron a la casa del joven profesor de Música, ubicada en calle Los Cardenales y no lo encontraron, como tampoco el Renault 9 color turquesa, propiedad de Flores, supo Elonce TV.Por tal motivo, a las 10 de este miércoles, se realizó una exposición policial en la Comisaría de Oro Verde con el objetivo de conocer el paradero de profesor Flores.Según se sabe, el joven tendría que haber llegado anoche a su casa a las 23.20, luego de concurrir a una cena familiar en la zona sur de la localidad de San Benito, más precisamente, en el ejido de la escuela "Los Cielitos".Un chequeo realizado en las cámaras de seguridad de Oro Verde, pudo confirmar que se ve a las 23.40 del martes, al Renault 9 de Flores, que gira hacia calle Los Cardenales donde está su domicilio.Sin embargo, Gabriel Flores no llegó a su casa; o al menos, eso es lo que presume por estas horas la policía. Uno de los motivos es que tras un rastreo del teléfono de Gabriel, realizado con la empresa Claro, muestran que desde su celular, se realizó una llamada a las 00:07 de este miércoles. Y eso fue lo último que se supo del profesor Gabriel Flores.Por el momento, nada se sabe del joven y la Escuela Parroquial "Jesús el Maestro" de Oro Verde, hizo un llamado a la sociedad para localizar al profesor de Música del establecimiento educativo.El profesor Flores es oriundo de la provincia de Misiones y autoridades parroquiales se comunicaron con los padres de Gabriel, quienes viven en la ciudad de Puerto Rico (Misiones), y ya estarían viajando hacia Oro Verde para saber qué sucedió con el joven.El auto de Gabriel Flores es un Renault 9 color turquesa o azul metalizado, con vidrios polarizados. Su patente TXG 248.Por información, llamar al 3435175716 (profesora Daniela) o a la línea de la comisaría de Oro Verde: 4975082.