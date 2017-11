Manifestantes cortaron el tránsito y los autos circularon por el mandapeatón

Un grupo de personas se manifestó en la mañana de este miércoles frente a la Municipalidad de Paraná. Reclamaban "por salario social y por la canasta familia de diciembre", según supoEn una inusual situación, los conductores al verse imposibilitados para atravesar el micocrentro, circularon por el mandapeatón de calle Su Santidad Papa Francisco, registró

Es de destacar que al momento de la protesta, no había ni presencia policial ni agentes de Tránsito para asistir a los conductores."En la lucha por la emergencia social, salario y por la canasta familia de diciembre que se nos prometió por parte del gobierno nacional con representación de la municipalidad, y porque no han cumplido con su palabra", argumentó ante, Víctor delegado de la delegación Paraná de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).Según comentó, elevaron un petitorio a Desarrollo Social de Nación, y otro ante la municipalidad de Paraná. También encabezan una olla popular en Plaza 1º de Mayo."No queremos violencia, no vamos a quemar gomas porque nosotros estamos para ayudar a la gente, no para destruir. La policía nos pidió que no cortemos la calle, pero todos tenemos derecho a reclamar y a manifestarnos en paz", argumentó Víctor.