La escuela Virgen de la Medalla Milagrosa se suma a Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

En tal sentido, los profesores Néstor Brunengo y Vanina Martínez, contaron sobre cómo se trabaja con los estudiantes el sentido de la solidaridad como un valor fundamental a la hora de ayudar a quien más lo necesita."Los chicos visitan el hogar San Camilo, una o dos veces al año y en el marco de la estudiantina tienen que realizan una acción solidaria", dijo Brunengo. Y agregó: "El sentido es darse con lo que tienen, no tanto con lo material sino con el hecho de decir esto que soy, esto te doy, te entrego mi corazón, lo que puedo hacer".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).