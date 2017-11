Mujer que decidió dar a su bebé en adopción no incurrió en abandono de persona

Paraná Un recién nacido en el hospital San Roque espera una familia que lo adopte

Una mujer que dio a luz en el hospital San Roque de la capital entrerriana decidió dar al pequeño en adopción, por lo que desde la institución dieron intervención a las autoridades competentes para que se defina el destino del chiquito, que permanece internado en la Sala de Neonatología.deque "desde el punto de vista del Derecho Penal, el abandono de persona implica dejar a alguien en situación de desamparo, donde corre peligro su vida o su salud. Desde el momento en que decidió dejarlo en un lugar especializado, donde se lo puede tratar y brindar la atención necesaria no existiría el abandono de persona".El letrado dio cuenta de que "podría configurarse un tipo penal de menor entidad en cuanto a la sanción, que podría tener que ver con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pero estamos hablando de una cuestión mucho menor".No obstante, aclaró que "tendrá sanciones desde el punto de vista Civil y Comercial en cuanto a la responsabilidad parental".Precisó finalmente que esto refiere a "una pérdida del derecho de lo que implica la responsabilidad parental. Concretamente, no poder tener al niño o niña bajo su cuidado o atención". Es decir no poder establecer el vínculo, resumió.