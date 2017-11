Un recién nacido en el hospital San Roque espera una familia que lo adopte

Paraná Mujer que decidió dar a su bebé en adopción no incurrió en abandono de persona

Una mujer que dio a luz en el hospital San Roque de la capital entrerriana decidió dar al pequeño en adopción, por lo que desde la institución dieron intervención a las autoridades competentes para que se defina el destino del chiquito, que permanece internado en la Sala de Neonatología, según informó aRina Scaglione, jefa del servicio de Trabajo Social del nosocomio.La profesional aclaró que, sino que ". Habló con nosotras para entregarlo en adopción. Se siguieron los pasos legales y protocolares de estos casos. Charlamos con ella y tomamos algunos días, tratando de ver las razones, dado que cuando se dar a luz es un momento especial, por lo que que hay que esperar para tener más claras las ideas".. Dimos aviso al COPNAF el fin de semana. El lunes lo hicimos por escrito. La mamá registró al bebé como debe ser, en el Registro Civil. Se envió toda la documentación por sobre cerrado al COPNAF", explicó Scaglione. Y prosiguió: "El niño está en Neonatología. Pasará a la lista para el Registro Único de Adoptantes, donde se encuentran anotadas las personas que desean adoptar".Además, puso de relieve que ". De ahí en adelante será el COPNAF, en conjunto con el Juzgado y el Registro Único de Adoptantes quienes abordarán la temática".Sobre la determinación de la mujer, insistió: "Es una decisión de una persona adulta, que se tomó unos días para reflexionarlo y definió darlo en adopción. No hay otra cuestión acá., alguien que lo ame. Tener un hijo no significa ser madre, sino que es una cuestión biológica. Si ella no se sentía con la capacidad de ser madre, hay un montón de gente que puede serlo"."No estará amamantado, pero hay leches especiales que van a suplir lo que por la naturaleza hubiera sido bueno", señaló la funcionaria, quien ratificó que "hemos seguido todos los pasos legales".El bebé "nació un poquito antes de tiempo pero está perfectamente bien. Esto también es parte de la vida. Se siguen los pasos para garantizar los derechos del niño", completó.