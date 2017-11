Este sábado se hace en Paraná la segunda marcha del orgullo disidente

La manifestación, que partirá de plaza 1 de Mayo y culminará en plaza Alvear incluirá manifestaciones artísticas y tendrá un fuerte reclamo contra el protocolo de detención de miembros del colectivo Lgbt dictado por el ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bulrrich, supo AIM.



Para este sábado a partir de las 17, en plaza 1 de Mayo, está convocada la segunda edición de la Marcha del orgullo disidente en Paraná, para reivindicar la identidad de género y los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, intersexuales y queers (Lgbtiq).



"Es una construcción colectiva de parte de muchas organizaciones que nos vinculamos y que aportamos a trabajar fuertemente en esta manifestación política", resaltó Nahuel Escalada, integrante de la agrupación Sexualidades disidentes.



La manifestación estará acompañada por una exposición de feriantes que ofrecerán sus productos, habrá intervenciones artísticas mientras se realiza la concentración y a las 18 marcharán hasta plaza Alvear, donde se realizará el Festival del orgullo, también en su segunda edición, con la presencia de artistas locales y de otras ciudades, como Mía Salas, una cantante trans de Río Cuarto y Hiedrah Club de baile, de Buenos Aires.



En cuanto a los reclamos y reivindicaciones de la movilización, la consigna de esta edición sintetiza las banderas de lucha del colectivo lgtbiq: "La marcha se llama 'Mi cuerpo, mi deseo, nuestra lucha', que tiene que ver con esa capacidad de libertad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos y nuestros quereres".



"También estamos planteando la necesidad de políticas efectivas que aseguren la inclusión laboral de las compañeras travestis y trans y en ese sentido exigimos que el área de diversidad que se creó en la provincia Entre Ríos genere espacios reales de trabajo", explicó Escalada.

Otro de los ejes, será el repudio "al accionar de grupos anti derechos y a una construcción social heteronormada, machista y patriarcal que afecta directamente nuestra integridad física, psicológica y nuestros vínculos sociales".

Asimismo, la marcha del orgullo incluirá otros reclamos como el derecho el aborto libre, seguro, legal y gratuito, por un lado; y por el otro, la exigencia de la la aplicación total de la ley de educación sexual integral en las escuelas de la provincia: "En este momento existe, la defendemos, pero es de libre aplicación para las escuelas que sí lo crean necesario. Nosotros consideramos que debe ser aplicada en todas las escuelas con perspectiva de género".



Alerta por el protocolo



Uno de los ejes centrales de la manifestación tendrá que ver con el alarmente protocolo dictado por el ministerio de Seguridad de la nación para la detención de personas del colectivo Lgbtiq, que entre otros aspectos habilita a las fuerzas de seguridad a exigir la desnudez de los detenidos para realizar requisas y, llamativamente, prohíbe "todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves", dejando abierta una puerta para dolores y sufrimiento de menor gravedad y sin parámetros sobre qué se considera grave y que no, con lo que "legitima acciones que puedan generar perjuicio físico".



"Es una situación bastante preocupante para nosotros. Ya existía un protocolo de parte del ministerio de Seguridad del año 2011, que establecía que cualquier persona en situación de detención tenía que ser tratada y respetada según su género autopercibido y de hecho fue uno de los precedentes para la discusión de la Ley de Identidad de género", señaló el joven militante de Sexualidades disidentes, que advirtió que "este protocolo nuevo que saca el ministerio de Seguridad no solamente tiene fines claramente amedrentadores y segregacionistas sino que parte de varios errores conceptuales".



En ese sentido, explicó que el primer error está en la propia nomenclatura: "Se llama protocolo Lgbt, con lo cual está confundiendo lo que es la identidad de género con la orientación sexual. La identidad de género tiene que ver con el género autopercibido y cualquier persona en situación de detención tiene que ser respetada por su género autopercibido y para eso ya existe la Ley de Identidad de género, o sea que no hace falta ningún protocolo que establezca cómo actuar en esa situación. Y la orientación sexual tiene que ver con algo personalísimo. A ningún agente de seguridad le interesa cuál es la orientación sexual de una persona en situación de detención. Eso vulnera sus derechos su dignidad e integridad".



Por otro lado, el protocolo establece que las actuaciones policiales tienen que ser efectuadas por oficiales mujeres con lo cual reitera la existencia de una confusión, "porque un hombre gay por ejemplo tendría que ser detenido por un oficial mujer", ejemplificó Escalada, que problematizó la situación también en torno a "cuál es el criterio no sólo respecto de las orientaciones sino también sobre el espacio de la mujer dentro de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es el rol que se le da a la mujer en términos de cuidados, en términos de segregación machista que las pones en ese lugar de trabajo?".



Respecto la posibilidad de las requisas con los detenidos desnudos, Escalada alertó que se trata de un atentado "contra la dignidad de las personas y es humillante".



También preocupa la posibilidad de un registro de personas trans "porque es una situación claramente persecutoria hacia el colectivo. Para nosotros hay una clara disposición de parte del Ministerio de seguridad mediante la creación del protocolo, que casualmente saca el protocolo cuando están sucediendo las marchas del orgullo a lo largo de todo el país y lo que nos están diciendo es tengan cuidado con lo que hacen porque sabemos ahora cómo tratarlos", alertó el joven.