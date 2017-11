Vecinos de Bajada Grande fueron excluidos de las elecciones vecinales

Este domingo 12 se realizan en Paraná, las elecciones para designar a representantes en las comisiones vecinales de la ciudad. En la oportunidad, la presidenta de la Comisión Vecinal de Bajada Grande, María de los Ángeles Scetta, anteV, denunció que los vecinos de esa zona no podrán participar de los comicios, por razones de jurisdicción."Reclamamos que unas zonas de Bajada Grande, las que están detrás de la aceitera y vecinos de calle Croacia norte, van a quedan sin poder participar de las elecciones, y los vecinos vinieron a reclamar porque quieren participar", explicó la vecinalista.Es que un grupo de vecinos de Bajada Grande se concentró frente a la sede del palacio municipal, y con carteles y pancartas, exigieron ser atendidos por responsables de la Dirección de Vecinales dependiente de la comuna."Presentamos una lista, yo soy la presidenta vecinal y no voy a poder participar. Nos dieron varias excusas como que una vía es la que divide el barrio y ellos dicen que no pertenecemos a la jurisdicción, pero todos tenemos el mismo derecho a elegir y ser elegidos", argumentó Scetta."Presentamos una nota de amparo al intendente para que revea a esta situación", agregó al respecto.