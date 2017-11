Escuela Sarmiento será punto de recepción de donaciones para Once por Todos

Paraná El mensaje de solidaridad se expande en las escuelas de Paraná

La Escuela Secundaria N° 48 "Domingo Faustino Sarmiento", ubicada sobre calle Corrientes 353 de Paraná, volverá a ser punto de recepción de donaciones para la jornada solidaria de"Hace varios años que participamos para fomentar la solidaridad de los chicos; ellos son muy participativos, siempre traen las cosas que se necesitan, colaboran y esta es una manera para que aprendan a ayudar a los otros", animó ante, una de las docentes, Mirta Campoamor."Todos los días dialogamos sobre las muchas necesidades que hay, no solo materiales, sino también, afectivas y que ayudar a los otros nos hace mejores personas", arengó la docente.Y en esa línea comentó sobre los proyectos socio-comunitarios de los que han participado los alumnos junto a las ONGs Arco Iris y Suma de Voluntades."Ayudamos para el Día de Niño cuando hicimos una colecta de juguetes, libros y útiles para donarlos, y también colectamos alimentos para llevarlos a la sede de Suma de Voluntades, los cocinamos y en plaza de Los Bomberos compartimos con momento ellos, porque no fue solo el de llevarles la comida, sino también, hablar y compartir un momento distinto para que sepan que no están solos", explicó Lucas, uno de los estudiantes que participó de las actividades. "Fue reconfortante porque es una satisfacción personal el poder hacer algo bueno por la sociedad", animó.Para colaborar con, se pueden acercar alimentos no perecederos, ropa en condiciones y elementos de limpieza e higiene personal a la institución escolar ubicada sobre calle Corrientes 353 de Paraná.En la edición 2017, la cantidad de entidades beneficiadas será más numerosa que en las anteriores oportunidades.Además de los voluntariados de siete hospitales públicos de Paraná, La Paz, San José de Feliciano, Bovril, Diamante y Santa Elena, la ayuda solidaria de la gente permitirá llegar también a una ONG, a los Centros de Salud del Corredor del Paraná y sus aldeas y a 10 escuelas que tienen como objetivo crear sus primeros roperos escolares, para lo cual solicitan, fundamentalmente zapatillas para niños en edad escolar, medias en buen estado, útiles escolares, guardapolvos y productos de limpieza, especialmente lavandina.