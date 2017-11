Instaron a "poner el granito de arena para que la tradición no se pierda"

Sociedad Hoy se celebra el Día de la Tradición

Video: Demostración de malambo en el Día de la Tradición

Este 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento de José Hernández, uno de los personajes más representativos del Ser Nacional, defensor del federalismo y creador de "El gaucho Martín Fierro".instó a "interesarse, a acercarse y preguntar" por nuestras costumbres tradicionales."Este es un día muy importante para todos los folcloristas y estamos tratando de que se vea reflejado en las calles, porque es un día nuestro", remarcó, al tiempo que instó a "poner el granito de arena para que la tradición no se pierda"."Falta que nos saquemos la verguiza, porque los gurises al verse vestidos de gaucho, es como si pasaran vergüenza, cuando debería ser todo lo contrario", animó Ellemberger. "Tomar un mate a la mañana es parte de la tradición, la danza folclórica tiene mucho de lo cotidiano, del hacer diario, y muchos no lo saben hasta que no lo experimentan", agregó al respecto.Finalmente, invitó para la peña folclórica que se realizará esta noche desde la 21 en la Escuela "Coronel Alvarez Condarco" de Paraná, donde se presentarán grupos musicales y de danza, entre éstas el ballet Alma de río que Ellemberger integra.En la oportunidad, Ellemberger adelantó también que representará a nuestra provincia en el Festival Nacional del Malambo que se realizará en enero en la localidad cordobesa de Laborde.Mirá la demostración de malambo en el Día de la Tradición: