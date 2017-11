Lanzan bono solidario para construir la habitación de niño con grave enfermedad

tiene 13 años, vive en Bajada Grande y le diagnosticaron, una enfermedad que produce una parálisis progresiva de todos los grupos musculares y no tiene tratamiento actualmente, por lo que su cursoDada su condición, el niño tuvo que abandonar la escuela ya que en este momento tiene debilidad en sus brazos, además de depender de su silla para trasladarse, debido a la parálisis en sus miembros inferiores."Fue hasta el segundo año del secundario y tuvo que abandonar porque se le acalambraban las manos, y ya después no pudo seguir. Se cansaba mucho", comentó su mamá, Analía Palacios ael programa que se emite porSu familia inició una movida solidaria parapara que el niño pueda estar más cómodo y continuar sus tratamientos kinesiológicos en su casa."La enfermedad avanza cada día más y Agustín ya ni siquiera puede estar sentado.",Es por eso que desde la vivienda de, la mujer imploró:"Con mucho esfuerzo la empezamos pero me falta terminar el piso, revocar por fuera y hacer la instalación de luz y del baño", explicó.De acuerdo a lo que comentó, unos vecinos de apellido Clemente le donaron algo de material para la construcción, otros los ladrillos y el inodoro. Los abuelos de Agustín facilitaron un colchón antiescara y gracias a otras manos solidarias, consiguieron una cama ortopédica. También la ex ministra Stratta, proveyó las chapas para el techo."Pero hasta que no termine la piecita, no puedo instalar nada", manifestó la mamá de Agustín., porque también tengo que hacer una vereda para poder salir los días de lluvia", explicó la mujer.Es que Agustín tiene sesiones de kinesiología tres veces por semana. YPara poder colaborar con Agustín, este lunes lanzarán a la venta,Los interesados en colaborar pueden contactarse con la familia de Agustín, vía Facebook o llamando al númeroTambién pueden hacerlo a través de un aporte económico (transferencia o depósito) en la cuenta a nombre de:Agustín Warlet. -. (Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.)