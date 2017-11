Un gesto para imitar: Festejó su cumpleaños donando sangre junto a sus amigos

Foto 1/6 Foto 2/6 Un recuerdo del día de cumpleaños Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

Este 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre. Y ante la importancia que tiene este día para concientizar sobre la donación, Elonce TV te cuenta la historia de Silvia Bustos, una paranaense que decidió festejar su cumpleaños, el pasado 16 de septiembre, donando sangre e invitando a sus amigos a donar.



Faltando un mes para su cumpleaños, se enteró que una joven había tenido la iniciativa y no dudó en imitarla: "por qué no yo", se dijo, y enseguida contó con el apoyo de su marido y sus amigos.



"Quería festejar mi cumpleaños donando para agradecer el hecho de tener un año más de vida, dar sangre es dar vida", acota Silvia que es donante habitual de sangre, pero quiso buscar una excusa para sumar la adhesión y el compromiso de otras personas.



Para llevar a cabo su meritorio festejo, se comunicó con el Servicio de Hemoterapia del hospital materno infantil San Roque, que se comunicó con la gente de Arco Iris y le prepararon una fiesta sorpresa.



"Fue lo más. En 52 años fue el cumpleaños más importante que he tenido en mi vida y voy a seguir festejando así. Tengo pensado otras cosas para seguir ayudando a los chicos", dijo con firmeza Silvia y da cuenta de un deseo: "Me gustaría que no se necesitaran más donantes, que paremos con la contaminación que hace gran parte para que los chicos estén acá", en el hospital teniendo que luchar día a día contra el cáncer.



"Lo hago desde el amor, de saber que pueden ser mis nietos, mis hijos o simplemente un chico que me necesita", señala Silvia.



Por su parte, Liliana Bustamante, del Servicio de Hemoterapia del San Roque, remarcó que Silvia "vino con una iniciativa muy linda y tuvo amplia repercusión, ya que mucha gente que se enteró después se fue sumando".



Sobre la fiesta sorpresa que le prepararon junto con Arco Iris, dijo que "cuando les contamos de la iniciativa a los chicos (que están internados), de inmediato comenzaron a dibujar y hacer cosas, como tarjetas, porque la idea era entregarles un recuerdo a quienes vinieran ese día. Fue muy emotivo y las enfermeras le escribieron una carta muy linda a Silvia en reconocimiento de su iniciativa".



"Ese día vinieron unas 15 personas", agregó Bustamante y refirió que el acto de donar también es una caricia al alma de los chicos que atraviesan un difícil momento por su problema salud.



Y como anécdota contó que Ángel, un paciente oncológico, "que estaba bastante decaído y le costaba recuperarse tal vez más anímica que físicamente, cuando escuchó que Silvia iba a venir con sus amigos a donar sangre, enseguida se levantó, pidió materiales y le hizo un castillo de colores, con cartulina y cartón y le puso su nombre". Para donar sangre Quienes quieran donar sangre pueden acercarse al Servicio de Hemoterapia del Hospital San Roque de lunes a viernes de 7.30 a 11 y los sábados de 8 a 10.30 con DNI y habiendo desayunado. Luego de una breve entrevista se evalúa si la persona es apta para donar. "Sólo hay que tener ganas de venir. Cuesta el 100 por cien de la donación voluntaria pero a eso apuntamos", dijo finalmente Bustamante. Elonce.com