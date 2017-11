Por falta de calzado o de ropa, a muchos niños se les complica ir a la escuela

La Escuela Nº204 "Libertad" de Paraná será una de las beneficiarias de Once por Todos con el objetivo de crear su ropero solidario. La vicedirectora, María Elena, resaltó que "estamos todos muy felices de ser parte de esta jornada y por las donaciones que llegarán. Acá se necesitan cosas", expresó.Sobre las necesidades, puso de relieve que una de las más urgentes es "contar con zapatillas para los niños, desde el nivel inicial hasta sexto grado. Desde el número 25 hasta 40. Del 36 al 38 son los que más se están pidiendo". Asimismo, requieren "guardapolvos del talle 6 al 14", dado que "algunos niños vienen sin el delantal porque no tienen"."Por la falta de calzado o de ropa a muchos de los chicos se les complica concurrir a clases en época invernal o de lluvia, cuando el único calzado que tienen se moja", dijo. En cuanto a abrigo, "más que nada son las camperas".Por otra parte, comentó que también precisan elementos de limpieza, sobre todo lavandina, "porque los que llegan no nos alcanzan y a veces tenemos problemas de sarna, por lo que debemos higienizar aulas, baños y mesas".También necesitan diversos útiles escolares. "Hay muchos maestros que traen de sus casas y les proporcionan a los alumnos para que puedan trabajar", comentó."Esta institución cuenta con mucho predio verde, lo cual es una ventaja, pero la desventaja es mantenerlo. No tenemos máquinas para cortar el pasto. A la mantención no la podemos hacer desde la escuela porque nos robaron el equipo hace unos años, por lo cual cuando el pasto está alto los chicos no pueden ir al predio a realizar los talleres", describió María Elena.En ese marco, comentó que "a la institución asisten 300 niños. Nuestra comunidad educativa proviene de Paraná XX, barrio Jauretche, Hijos de María, algunos de Lomas del Mirador y Ángeles Custodios"."El ser solidario se debe inculcar todos los días, siendo solidario con el compañero o con diversas acciones. Ayudar hace bien porque te hace mejor persona", completó la vicedirectora.