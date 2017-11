Sobre la venta del Botánico: "Un acto lesivo al patrimonio de los paranaenses"

Los concejales paranaenses sesionaron este jueves en la sede del Club Don Bosco, hasta donde se acercaron una cantidad de vecinos de la zona de El Brete y ambientalistas preocupados por el proyecto del Ejecutivo que contempla la venta de 7,5 hectáreas del Parque Botánico."Nos parece un despropósito que quieran vender la mitad del Parque Botánico, porque el predio tiene alrededor de 60 hectáreas, y el Parque tiene 14 hectáreas, de las cuales, la mitad, la quieran vender a la empresa privada ERSA", apuntó anteel abogado Pablo Folonier, previo a hacer uso del espacio "Voz y Opinión Ciudadana" en la sesión del HCD.

"Es un acto lesivo al patrimonio y derecho ambiental de los paranaenses"

"Hablamos de un lugar de contacto con la naturaleza, de recreación que usan todas las familias de Paraná, para cedérselo a la empresa privada que realiza una actividad altamente contaminante como lo es, la entrada y salida de todos los colectivos de la ciudad y sus tareas de reparación y mantenimiento", denunció el abogado."Nos parece un disparate, no entendemos cuál es la racionalidad de la localización del lugar y no entendemos el porqué de la venta del lugar", advirtió, al tiempo que alertó: "Nos van a desapoderar a todos los paranaenses de ese espacio público para dárselo a una empresa privada".Y en esa línea se preguntó: "No puede ERSA, como cualquier hijo de vecino que quiere poner un quiosco, compararse o alquilarse un lugar; por qué tiene que ser el municipio de Paraná el que le busque y le venda un lugar".