Proponen otro predio para ubicar el centro operativo de colectivos urbanos

Paraná Vecinos se manifestaron en defensa de los terrenos del Parque Botánico

Está previsto que hoy los concejales de Paraná voten el proyecto del Ejecutivo que contempla la venta de 7,5 hectáreas de un terreno fiscal, ubicado en el Acceso Norte y calle Walter Grand, a las empresas concesionarias del servicio urbano de colectivos ERSA y Mariano Moreno. El objetivo es instalar en el predio un centro operativo de las unidades del transporte público. La operatoria está prevista en el pliego de concesión aprobado anteriormente por el Cuerpo Deliberativo.La cuestión generó polémicas entre los diferentes bloques del Concejo. A su vez, este martes un grupo de vecinalistas y ambientalistas se manifestaron en la puerta del Palacio Municipal en contra de la iniciativa por considerar que la base de operaciones tendrá perjuicios sociales y ambientales ya que ocupa parte de Parque Botánico "Leandro N. Alem".El documento ingresó por Mesa de Entradas del Parlamento local y fue entregado a la presidenta, Josefina Etienot, y a los distintos bloques.Desde la entidad sostienen que "entendiendo la necesidad de dar una solución a la actual ubicación de los galpones de los colectivos, hacemos llegar una propuesta alternativa de localización dentro del mismo predio municipal" ySe trata de un terreno de 7,8 hectáreas que queda fuera del Parque y se aleja del Acceso Norte.Las ventajas que ven de esta propuesta es que no reduce la superficie del espacio verde y mantiene un acceso seguro, estacionamiento y la superficie suficiente para que el Paseo cumpla su función.A su vez, señalan que no se interviene sobre las especies vegetales y el ecosistema, protegiendo la biodiversidad. Se mantiene la calidad propia de un espacio pensado para cumplir un rol ambiental, social y recreativo. "El tratamiento de los efluentes es mucho más simple y factible en el lote de esta propuesta" se lee en el documento. También indican que el movimiento de los colectivos se hará a más de 900 metros del Acceso Norte, lo que reducirá los riesgos de accidentes viales."Con poca inversión se puede habilitar otra vía de ingreso a los galpones por calle Carlos Darwin, descomprimiendo la circulación por la autovía. Esto adquiere mayor relevancia ante la inminente construcción del puente Paraná - Santa Fe y sus accesos, proyectado a pocos kilómetros de este lugar", dice el proyecto.Desde la Agencia también indican que "nuestra ciudad, incluyendo el Área Metropolitana, debe encarar un proceso participativo para definir un ordenamiento territorial que evite la discusión puntual y aislada de las iniciativas de crecimiento. Debería existir un acuerdo respecto al uso del suelo, distribución de los territorios destinados a la urbanización, producción, industrias, espacios verdes, etc. Este ordenamiento debe considerar la particular topografía de nuestro territorio, con sus múltiples arroyos que definen cuencas y microcuencas".El abogado Pablo Folonier, dará a conocer la posición de los vecinos de la zona Este de la ciudad respecto a la proyectada venta de 7,5 hectáreas en tierras del fisco municipal. Lo hará en el espacio "Voz y Opinión Ciudadana" que tendrá lugar hoy en el Club Don Bosco donde se llevará a cabo la sesión de los concejales.En la sesión que se realizará desde las 9:30 tomará estado parlamentario el Presupuesto Municipal y la Tributaria correspondientes a 2018. Ambas iniciativas, elevadas por el intendente Sergio Varisco, luego de ingresadas a la legislatura local, serán derivadas a Comisión para su tratamiento y posterior despacho. (El Diario)