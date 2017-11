"Es impresionante lo que se recibe", dijeron desde el hospital de La Paz

Paraná El mensaje de solidaridad se expande en las escuelas de Paraná

El director del nosocomio, Darío Engelman, afirmó que "es impresionante lo que se recibe. El año pasado Once por Todos superó todas nuestras expectativas y tuvimos que buscar no solamente voluntarios, sino personal y amigos para poder descargar y manejar todas las cosas que se trajeron" desde Paraná.El hospital 9 de Julio está ubicado en la zona norte de la Región 1 sobre la costa del Paraná; y además de brindar asistencia a los pobladores de La Paz, se atiende "a gente de San Gustavo, de la zona rural, de Santa Elena y desde hace unos meses adoptamos a los hermanos de la vecina localidad de Esquina en Corrientes", que quedó aislada e imposibilitada de llegar hasta la capital por la caída de un puente.A un mes de una nueva edición de la jornada solidaria que se realiza en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná, desde el hospital 9 de Julio están expectantes. "Entramos en tiempo de descuento y nos estamos organizando con la gente que nos va a acompañar", dijo y aclaró que no necesariamente tiene que ser gente del hospital la que se sume para ayudar posteriormente a organizar y clasificar las donaciones.Por su parte, Miguel Schmith, que forma parte de la Dirección del nosocomio señaló que la del año pasado "fue una experiencia muy linda para nosotros y estamos agradecidos por la colaboración. Esperamos que este año se repita".La Hermana Selva, que pertenece a la Comunidad Franciscana "El corazón Inmaculado de María y Francisco" está a cargo del Voluntariado del nosocomio, y remarcó que el mismo surgió con las donaciones que llegaron el año pasado de Once por Todos."Una vez por semana se hacía una feria americana donde se ponían tablones con ropa para que la gente que necesita la buscara, y una de las cosas más lindas que surgió fue el compromiso de gente que quería seguir ayudando, y lo siguió haciendo puesto que el voluntariado estaba en pie y necesitaba de la solidaridad de la gente", expresó la Hermana.Finalmente, destacó la importancia de "crearse el compromiso y generar el vínculo con el enfermo que lo necesita. La colecta se hace un día pero eso necesita una continuidad".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).