Alumnos tienen una sola muda de ropa y necesitan ayuda

Paraná El mensaje de solidaridad se expande en las escuelas de Paraná

La Escuela Secundaria Nº3 "Mons. Dr. A Bazán y Bustos" de la capital entrerriana será una de los 10 establecimientos educativos beneficiarios de Once por todos con el objetivo de crear su primer ropero.El vicerrector, Mario Gómez, dijo aque "nuestra escuela tiene una población de aproximadamente 450 alumnos de entre 12 y 18 años. Los mismos tienen un potencial intelectual muy bueno y hay que ayudarlos en ese plano, pero tienen distintas necesidades materiales como calzados, medias, pantalones, camperas, camisas y también materiales de estudio, tal es el caso de hojas para las carpetas, lápices, plasticola, reglas y demás elementos que se usan para estudiar".Asimismo, comentó que "en lo que hace a infraestructura, necesitamos pintura para las aulas, recomponer puertas que en este momento no tenemos, por lo que sería un buen aporte para nosotros alguien que pueda repararlas".Enseguida describió que "hay chicos que viven en zonas con muchas necesidades y en años lluviosos como estos se complica con el calzado. Se moja la casa, la ropa y no tienen otra muda"."Sabemos que la gente es muy solidaria, así que esperamos la ayuda de la gente y nosotros colaboraremos con trabajo. El 8 de diciembre vamos a recibir las donaciones de la gente y en Sala Mayo participaremos de la selección de lo que vaya llegando hasta este lugar", completó.