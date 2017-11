Horticultura: "El intermediario se llena el bolsillo con muy poca inversión"

José es el responsable de la quinta hortícola ubicada en calle Don Bosco al 3.900 de Paraná. "Heredé esto de mis padres. Nací en esto. Se hace con bastante amor y ganas, porque la horticultura no es un rubro fácil. Dependemos mucho del tiempo. Para hacer esto te tiene que gustar. Se produce todo tipo de verduras de hoja. Se hace un poco en invernadero y también a campo", relató al programadeLamentó que en los últimos tiempos "hemos tenido lluvias altamente destructivas, por lo que muchas veces hay que prácticamente arrancar de nuevo con lo que está a campo". No obstante, señaló que "estamos un poco acostumbrados, pero cada golpe del clima para nosotros es un sacrificio enorme, porque significa volver a empezar"."Las verduras son muy sensibles, por lo que cualquier lluvia fuerte las rompen o se enferman. Igual siempre le ponemos la mejor gana", resaltó.Asimismo, puso de relieve que "no hay domingo ni feriado. Esta labor se arranca todos los días, pero nosotros decidimos hacerlo porque nos gusta".Interrogado sobre las huertas orgánicas, admitió que "son otra cosa y creo que falta mucho asesoramiento en esa parte. Uno trata de hacerlo lo más sano posible, pero tenemos que pelear con hongos, insectos y un montón de cosas".José recordó que "hace 30 años se consumía muy poquita verdura. Hoy es impresionante la cantidad que se consume. La gente quiere comer sano. Sabe que le hace bien"."Es impresionante la diferencia de precio que hay entre lo que cobramos acá y lo que llega al consumidor. Hay productos que hablamos un 300 o 400 por ciento más. El intermediario está y es el que se llena el bolsillo con muy poca inversión. Hoy, hacer un repollo lleva seis meses. Ellos triplican o cuadriplican la plata es un día, porque toman la mercadería y la venden. A la tarde ya tienen la plata en el bolsillo", graficó el quintero.Explicó que "vender al público, nos demandarìa mucho tiempo, porque la gente viene por poquitas cosas y nosotros no podemos hacerlo. Tendríamos que tener una verdulería propia. Por un problemas de tiempo vendemos sólo al por mayor"."Una verdura que tiene una salida impresionante es la rúcula. Hace 25 años ni siquiera las sembrábamos. La lechuga también se vende mucho. Son verduras que tienen un mercado bien fluido", completó José.