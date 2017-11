Espeluznante: Cómo atacan los temidos alacranes

Qué hacer en caso de picaduras de alacrán

Con la llegada de las altas temperaturas, comienza el período más propenso a la aparición de los alacranes. Es por eso que desde Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná emitieron una serie de recomendaciones para evitar picaduras de este tipo de arácnidos."En esta época aumenta la actividad de estos arácnidos y empiezan a salir de sus refugios para buscar comida porque los arácnidos se ubican en desagües donde corre el agua y normalmente solo salen para buscar comida; con las últimas lluvias que han sido torrenciales, cuando se les inundan los refugios, van a salir en búsqueda de un refugio seco", explicó anteel programa que se emite por, la epidemióloga Silvina Saavedra de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná.Fue por eso que la especialista recomendó "cerrar todos los lugares por donde pueden ingresar, colocar rejillas sanitarias a los desagües del baño y la cocina, y revisar los patios, que no haya escombros"."Si encuentran un alacrán, si lo pueden juntar sin que corra riesgo la persona, lo ponen en un frasquito con un algodón con agua y lo acercan hasta calle Alem 73 donde los juntamos y cuando tenemos un número suficiente, los enviamos al Instituto Malbrán donde se utilizan para elaborar la antitoxina", indicó Saavedra."Si un niño es picado por un alacrán, inmediatamente hay que colocarle hielo y llevarlo al hospital de niños donde se evaluará si es necesario o no, colocar la antitoxina. En el caso de los adultos, si es una persona con factores de riesgo como hipertenso o problemas cardíacos, debería recurrir a un centro asistencial para que se evalué el cuadro", explicó la epidemióloga.Finalmente, Saavedra aclaró que "los alacranes no vienen a atacarnos porque no necesitan de nosotros para alimentarse; los casos de picaduras de alacranes son por accidente, porque el alacrán se está defendiendo de algo que siente como una agresión".Los interesados en mayor información pueden comunicarse con Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná al (0343) 4201868 de lunes a viernes de 7 a 13 o dirigirse a calle Alem 73. Elonce.com