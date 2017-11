La comuna adquirió un camión desobstructor para el servicio cloacal

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El intendente Sergio Varisco presentó un camión desobstructor que será destinado al área de Servicios Públicos. Junto a funcionarios del área, la nueva máquina se exhibió frente al Palacio Municipal: "Estamos reequipando las distintas unidades del municipio y en este caso se trata de una inversión de 6 millones de pesos para contar con un nuevo camión desobstructor para todo lo que es desagües cloacales. Va a servir mucho para todo lo que son las reparaciones y fundamentalmente la limpieza de todos los desagües pluviales y cloacales", dijo.



Varisco aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al vecino en colaborar con la eficiencia del servicio cloacal: "Especialmente le pedimos a la gente mayor educación urbana en cuanto a las cosas que arrojan a estos desagües. A veces nos encontramos desde vestimenta a otros elementos que no deberían ser arrojados. Con esta camión vamos a poder limpiar todo ese tipo de residuos y que no haya la roturas que hoy existen en la ciudad".



El jefe comunal destacó que hace años que la Municipalidad no hacía inversiones en este tipo de maquinarias: "En todo este tiempo ha venido alquilando a un costo muy alto algunos elementos fundamentales para el mantenimiento del servicio. Este es un camión de última generación con lo cual va a haber mucha más seguridad para los trabajadores porque no tendrán que bajar a la boca de registro y limpiar a mano y esto lo va hacer todo este equipamiento. Si bien es una alta inversión, a la larga esto se va a ser redituable para dejar de alquilar lo que viene haciendo el municipio en cuanto a camiones desobstructores".



Varisco recordó que este avance para el municipio se suma a la realización de un plan referido al colector sudeste en Paraná: "Ahora estamos pronto a adjudicar una obra importante que sumado a obras complementarias va a significar una inversión de 150 millones de pesos y muchas otras obras de desagües que estamos haciendo en distintos barrios, como Los Arenales, Parque Mayor, la Vecinal Ciudad de Paraná y muchas otras".



Al mismo tiempo, el presidente municipal le dio relevancia a un plan nacional que será aplicado en la capital entrerriana. "En breve vamos a estar llevando adelante el Programa Mejor Hogar, para financiar la conexión a la red cloacal, de aquellos vecinos que le hemos hecho el servicio de que la red pase por su vivienda pero no tienen la conexión domiciliaria porque puede resultarle un poco oneroso. Por eso otorgaremos créditos a través de ese programa nacional, que logren concretar esa obra y mejorar la calidad de vida de esas familias".



José Borghello, subsecretario de Saneamiento agregó que "este equipo será utilizado más a los colectores, ya que para los domicilios contamos con otros desobstructores que son más antiguos y pequeños. Este camión será de suma utilidad para la planta elevadora de cloaca, solucionar varios inconvenientes y para los colectores y colectoras". Para información del vecino, cualquier problema domiciliario en materia de obstrucción cloacal debe llamar al servicio telefónico del 147.



A su vez Roberto Sabbioni, titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, agregó "que con esta maquinaria se da repuesta a una promesa y espera que había desde bastante tiempo para darle un poco de solución al tema de mantenimiento del servicio cloacal. De ahora en más -en un mes y medio o dos- nos vamos a ir poniendo al día con toda la situación que sufre la ciudadanía en esta problemática".



Finalmente, Borghello enumeró que "en Paraná hay cuatro lugares que son los que sobrellevan históricamente los mayores inconvenientes en materia de red colectora cloacal, porque hace diez años que no se hace una limpieza en profundidad y son Anacleto Medina Sur, el barrio Pancho Ramírez, Lomas del Mirador y Antonini".