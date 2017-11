El Sindicato de Camioneros se suma a Once Por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017



Las 10 escuelas



Donaciones sugeridas:



El próximo 8 de diciembre se realizará la, la gran jornada solidaria que este año tendrá como beneficiarios a siete hospitales, diez escuelas, una ONG y los centros de salud del Corredor del Paraná y sus aldeas.Este es el caso del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos que este año tomó la iniciativa de acompañar esta cruzada solidaria. "Sabemos cómo se trabaja y creemos que podemos hacer un gran aporte en lo logístico, con toda nuestra organización para dar una mano importante desde distintos puntos de la provincia", afirmó Jorge Ávalos, Secretario General del gremio.En tal sentido, remarcó que "nuestros afiliados siempre han participado de manera indirecta y este año queremos ser protagonistas y que todos tengamos una participación más directa. Estamos muy contentos y esperando que llegue el día, poniendo a disposición todas nuestras filiales, que son 16 en toda la provincia".El 8 de diciembre todas estas filiales "estarán abiertas para que todos puedan acercar su donación y ayudar a quienes más lo necesitan".Por otra parte, Ávalos indicó que desde la seccional Entre Ríos del Sindicato de Camioneros, se hizo una convocatoria a nivel nacional para juntar donaciones para Once Por Todos. Los días 18, 19 y 20 de noviembre, Paraná será sede de un campeonato federal organizado por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que impulsan Hugo y Pablo Moyano, "y aprovechando ese acontecimiento deportivo, invitamos a todos los sindicatos de otras provincias que cuando vengan con sus delegaciones hagan un aporte para Once Por Todos"."Todos aceptaron con ganas así que vamos a tener un movimiento importante y será sin dudas beneficioso para los que menos tienen", dijo finalmente Ávalos.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).