Alumnos de escuela de Paraná participan del certamen televisivo Elemento Vital

Camila Lihuel Amarillo, Alejo Leonel Warles y Graciela Melina Luna, alumnos de la Escuela Secundaria Nº3 "Monseñor Dr. Abel Bazán y Bustos" de barrio El Sol de Paraná participan de la competencia latinoamericana de agua, energía ambiente y minería Elemento Vital que se transmite por la señal de cable de CN23."Hay una sociedad oculta que tal vez es mayoría, y que muchas veces se menoscaba o no se toma en cuenta. Recorriendo Argentina con mi equipo, noto que en el interior del país, aquellos que tienen la posibilidad de estudiar, a los estudiantes de Buenos Aires, los pasan por arriba. De hecho, el año pasado, a la competencia la ganó un chico de 15 años de La Pampa, de un lugar humilde", argumentó ante, el conductor del certamen televisivo, Jorge Romano. "Hay que seguir estimulando a los jóvenes y recuperar a los educadores que son imprescindibles e insustituibles en la sociedad", destacó.En la oportunidad, Luna, una de las chicas que participó del certamen, antecómo fue la preparación: "Fue bastante complicado, nos pusimos de acuerdo entre nosotros para prepararnos y no sabíamos que teníamos que competir entre nosotros". La joven dijo no estar nerviosa por la competencia de la que resultó ganadora y pasó a la instancia Semifinal a nivel Nacional.