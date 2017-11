Encarecido pedido de Casa Lázaro para continuar la lucha contra las adicciones

Encarecido pedido desde Casa Lázaro

Desde la comunidad de Casa Lázaro, institución dedicada a recuperar a jóvenes y adultos varones de las adicciones, contaron detalles sobre la loable tarea que realizan y antehicieron un encarecido pedido a los vecinos de la ciudad.A la entidad ubicada sobre calle Salvador Caputto 1158 casi esquina Hernandarias asisten 27 chicos de barrios vulnerables de Paraná, incluso menores de edad judicializados."La mayoría vive acá y en los mejores casos que fueron encaminados y que están saliendo adelante, pueden regresar a sus casas los fines de semana, otros permanecen bajo la modalidad ambulatoria, dependiendo del grado de desintoxicación en el que se encuentren", explicó ael programa que se emite por, el Padre José Barreto."Gracias a Dios, con altos y bajos, los chicos salen adelante", animó."Los chicos llegan abandonados por la familia, otros porque se van de sus casas, y otros traídos por la propia familia. Como toda crisis por problemas de consumo, los chicos llegan mal. Al principio, todo es muy lindo porque se conocen y fortalecen, y después trabajamos en las distintas áreas para la integración y que la recuperación sea en libertad, que puedan ir a la escuela, aprender un oficio, para que la educación acompañe el proceso, que no se aíslen", remarcó el párroco, al tiempo que bregó por "recuperar los valores familiares y apuntalar la familia"."Lo que se da acá a los muchachos, es vida, y nos desvivimos para eso", remarcó.En Casa Lázaro, los chicos producen una huerta orgánica, un vivero y asisten a talleres de tapicería, de música. También se les brinda atención personalizada de profesionales especializados en psicología y psiquiatría."Se hizo una prueba piloto para la atención de un chico que era paciente psiquiátrico pero después vimos que no pudimos abarcar esa área y decidimos derivarlo a un centro especializado", comentó Jorge Achor, coordinador de la entidad."El joven que está sumergido en las drogas, no siempre está convencido de que está mal y en algunos caso, los chicos niegan esa realidad, la familia y los amigos lo ven pero no saben cómo hacer para ayudarlo; hay casos en los que la familia está deseosa pero el muchacho no", ejemplificó el sacerdote. "Es oportuno decir que no hay que desesperar, siempre hay una posibilidad y Dios te tira una soga, siempre hay una ventana abierta, mientras haya vida siempre hay una nueva posibilidad porque Dios no te abandona", animó.Barreto instó a recurrir a las instituciones que trabajan en la problemática, a la Justicia y a otras alternativas como lo es Casa Lázaro; asimismo comentó del trabajo que realiza un pastor en barrio Anacleto Medina.Casa Lázaro fue creada por el Arzobispado de Paraná y este 17 de diciembre, cumplirá dos años de funcionamiento."Esto es un voluntariado, a los chicos no les cobramos un peso. Por eso hacemos una llamado a la solidaridad a aquellas personas que quisieran ayudarnos conporque nos vemos urgidos por la necesidad", argumentó el Padre Barreto."Seguramente, en Paraná, hay mucha gente interesada en colaborar con este tipo de realidades, sabemos que Paraná es solidaria y que están preocupados por este flagelo que son las adicciones y bien les gustaría ayudar pero no saben cómo, nosotros somos esa opción", señaló el cura.