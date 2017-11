Pronostican varios días sin lluvias y con temperaturas de hasta 30 grados

Mínimas superiores a los 15 grados y máximas que llegarían a los 30 es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días en la capital entrerriana.Así, tras un inicio de noviembre con intensas lluvias y tormentas, las mismas darían paso a jornadas en las cuales, si bien habría bastante nubosidad, no hay previstas precipitaciones. Se notará un paulatino incremento de las temperaturas, propias de la época del año.Incluso los pronósticos a más largo plazo, como The Weather Channeln no prevé lluvias en Paraná al menos por 10 días, con más calor para la semana entrante.