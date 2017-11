Se realizó una nueva jornada Onda Creativa, impulsada por Cartocor Paraná

Cartocor se sumará a Once por Todos

Se realizó una nueva jornada Onda Creativa, actividad impulsada por el comité de Relaciones con la Comunidad de Cartocor Paraná, y los programas "Ser Parte" y "Escuelas en movimiento" que implementa ARCOR en todo el país.Fue este sábado en Sala Mayo y participaron unos 300 niños. Hubo espectáculos circenses, malabares, telas y platos chinos."Onda Creativa es un proyecto que inició en 2015 y busca interactuar con la comunidad de la zona y a partir de eso, fomentar hábitos de vida saludable, alimentación, el hacer deportes, inculcar todo eso en la familia, no solo entre los hijos de nuestros colaboradores sino también, con chicos de varias escuelas con las cuales estamos interactuando", explicó a, Horacio Cecone, gerente de la planta Cartocor en Paraná."Participaron unos 300 niños de las familias de nuestros colaboradores, de las escuelas con las que trabajamos del programa de Formación Ambiental Ser Parte y del programa Escuelas en movimiento que apoya Fundación Arcor", indicaron desde la organización.Desde sus inicios y a través de las primeras iniciativas sociales de colaboración de sus plantas, Grupo Arcor expresó la convicción de ser miembro relevante y responsable de la comunidad. Mediante este compromiso, los Comités de Relaciones con la Comunidad se focalizan en generar prácticas socialmente responsables, privilegiando no sólo el logro económico sino también el aporte de valor social y ambiental.Como todos los años, la empresa Cartocor hará su aporte para la realización de la jornada solidaria Once por Todos, que se realizará el próximo 8 de diciembre en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná.Se trata de cajas que serán destinadas al ordenamiento de las donaciones y cestos de residuos ecológicos que se colocarán en distintos puntos de la Sala Mayo, "para promover que todo se haga de la manera más ordenada, limpia y cuidadosa con el medio ambiente", arengaron desde Cartocor.