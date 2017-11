Ampliarán la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

El nuevo edificio tendrá terrazas parquizadas

Los argumentos de la ampliación

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Daniel Alonzo, anteanunció la ampliación de la sede judicial hacia el edificio que se encuentra en frente y que fuera del Comando del Ejército ubicado sobre calle 25 de Mayo de 233."Es una ampliación muy esperada porque este edificio fue adquirido en 2008 y la obra tardó en concretarse pero finalmente, inicia este lunes y demandará un plazo de ejecución de 18 meses con un presupuesto de 89 millones de pesos", detalló.De acuerdo a lo que explicó Alonzo, "el edificio alojará a los dos juzgados federales de Paraná y al Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná"."Será absolutamente remodelado sin intervenir la fachada con la suerte de preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y las dos nuevas plantas a construirse quedarán retraídas respecto del frente para no interferir en el mismo", agregó.Además, la construcción aportará una novedad en la edificación de la ciudad. "Por primera vez, un edificio de Paraná tendrá un sistema de parquización sobre su terraza, además de la parquizacion de todo el pulmón de la manzana que se mantendrá tal cual está y aggiornado con las nuevas intervenciones", detalló el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná."El edificio se mantendrá tal cual es, se reforzarán las estructuras porque al agregar dos pisos más, se le agrega un piso extra que no estaba contemplado en la construcción. Se remosan las instalaciones eléctricas, el cableado telefónico e informático y los circuitos cerrados de televisión por el tema de la vigilancia del edificio", explicó.La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná está ubicada sobre calle 25 de Mayo 256 y es un edificio que fue construido en 1889."Aquello que en 1912 se concibió para la Cámaras y los Juzgados, hoy no alcanza. Porque la Justicia Federal, que es a excepción, hace rato que dejó de serlo por la cantidad de expedientes que tenemos", argumentó Alonzo. Y en ese marco argumentó: "Sólo el Juzgado Civil tiene 49.000 expedientes en trámite y es un problema hasta de peso; gran parte de los archivos se trasladaron a la parte baja del edificio".