Dueños de carribares quemaron cubiertas y Jueza de Faltas denunció agresión

Dueños y empleados de carribares quemaron cubiertas

El procedimiento municipal se desarrolló en la tarde de este miércoles, en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana, con el uso de maquinaria pesada, personal municipal, funcionarios y efectivos policiales. La comuna adujo "la ocupación ilegal del espacio público".Los primeros "carribares" en ser desarmados fueron los que estaban en desuso y sin realizar su actividad hace tiempo, y otros puesteros, señalaron que hace dos años que no trabajan.La situación generó gran tensión y en ese marco, la jueza de Faltas resultó agredida.Así lo confirmó a, la jueza de Faltas, Silvina García. "Fuimos agredidos verbal y físicamente", mencionó, a lo que acotó: "El responsable (de la agresión) fue el dueño del último local. Haremos las denuncias correspondientes"."Ya habían sido notificados todos los puestos de carribares. Algunos accedieron a desalojar voluntariamente y con otros, debimos hacerlo con ayuda. Con el último puesto tuvimos un inconveniente, ya que usó la violencia", detalló García respecto del procedimiento de desalojo.Adelantó que todas las personas que fueron desalojadas de ese lugar "serán reubicadas".Respecto de la quema de cubiertas que realizaron en el lugar dueños y empleados de los carribares, detalló que se evaluará "cómo seguir".Hugo Nuñez, de Carribar El Paso, entendió que "es lamentable lo que ha mandado hacer la municipalidad".El fiscal municipal, Francisco Abero, había explicado aque "se está trabajando para concesionar distintas zonas dentro del Parque Urquiza y que puedan seguir trabajando, pero de manera ordenada". Al respecto, el dueño del carribar dijo que "desconfían" de la promesa de la reubicación y acotó que "los que no están es porque no quieren `laburar`. Yo lo he hecho por derecha y con mercadería buena, por eso la gente venía a mi local. Quiero que me den una habilitación; desde hace nueve años pago todo, desde que estaba en la calle con un puesto de choripán".